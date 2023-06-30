Human Rights Watch звинуватила Україну у використанні заборонених протипіхотних мін (фото)

Дослідники взяли фото з соцмереж, на яких зафіксовано нібито частини боєголовок 220-міліметрових ракет "Ураган" з відповідними боєприпасами, та назвали це головними доказами.

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Виявлені нібито нові докази невибіркового використання українськими військами заборонених протипіхотних мін проти російських загарбників, які вторглися в Україну у 2022 році. Про це йдеться у звіті Human Rights Watch (HRW).

Група закликала український уряд виконати зобов’язання, взяті на початку цього місяця. Україна зобов'язалася не використовувати таку зброю, а також має намір розслідувати підозри в її використанні та притягнути до відповідальності винних.

Новий звіт є продовженням січневого звіту про те, що українські військові випустили ракети, які розкидали на окупованих Росією територіях у східному місті Ізюм і навколо нього, тисячі мін PMF-1. Це наче відбулося в період з квітня по вересень 2022 року, коли Сили оборони України звільни населений пункт на Харківщині.

В останньому звіті говориться, що нові докази використання українськими силами протипіхотних мін у 2022 році надійшли з фотографій, опублікованих в Інтернеті особою, яка працювала на сході України. На зображеннях нібито видно частини боєголовок 220-міліметрових ракет "Ураган". Кожна з цих ракет без розбору викидає 312 протипіхотних мін PFM-1S, йдеться у звіті. Дослідники взяли фото з соцмереж та назвали це головними доказами.

Human Rights Watch оцінила й дії росіян. З початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, як заявили у Human Rights Watch, російські війська застосували щонайменше 13 типів протипіхотних мін у багатьох районах України, вбивши та поранивши мирних жителів. Human Rights Watch опублікувала чотири звіти, в яких задокументовано застосування російськими військами протипіхотних мін в Україні з 2022 року. Росія, яка не приєдналася до Договору про заборону мін, порушує міжнародне гуманітарне право при застосуванні протипіхотних мін, оскільки вони за своєю суттю є невибірковою зброєю.

Реакція України на звіт Human Rights Watch

МЗС України відреагувало на інформацію, яка опублікована у звіті міжнародної неурядової організації Human Rights Watch (HRW) у січні. У відомстві зазначили, що взяли дані до уваги та проаналізують їх. Водночас дипломати нагадали, що Україна, реалізуючи своє право на самозахист відповідно до ст.51 Статуту ООН, повною мірою виконує взяті на себе міжнародні зобов’язання на тлі здійснення російськими окупантами воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду українського народу.

На новий звіт наразі реакція відсутня.

Нагадаємо, російські війська залишили безліч мін на українській території. Фермери ризикують життям і вручну розчищають поля від мін. За даними найбільшої організації з розмінування HALO Trust, в Україні знаходять протитанкові, протипіхотні, уламкові міни, металеві та пластикові, гранати на розтяжках, а також заборонені касетні боєприпаси.