Ракетна загроза й атаки БПЛА: ЗС РФ здійснили нічний обстріл України в ніч на 3 червня
Як розповіли в Повітряних силах ЗСУ, російські окупанти запускали "Калібри" з Чорного моря і балістику в бік Запоріжжя. У Кіровоградській та Хмельницькій областях працювала ППО.
У ніч на понеділок, 3 липня, у кількох областях України було оголошено тривогу через застосування ударних безпілотників, а також ракетну загрозу в деяких регіонах.
Робота ППО у Хмельницькій та Кіровоградській областях
О 04:36 було зафіксовано вибухи в Хмельницькій області, у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили про роботу протиповітряної оборони. Також про вибухи повідомили в Житомирській обласній військовій адміністрації.
О 2:44 у повітряних силах попередили про можливе використання ударних БПЛА у Вінницькій області.
О 02:36 надійшла інформація про можливе використання ударних БПЛА на Черкащині.
О 02:30 повітряні сили повідомили про вибухи в Кіровоградській області. Там також працювала ППО.
Раніше, о 02:08, повітряні сили попередили про можливу загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській області, що було серйозним поворотним моментом у конфлікті.
Запуск балістики по Запоріжжю
О 1:56 у повітряних силах повідомили про запуск балістичних ракет у напрямку Запорізької області.
Запуски "Калібрів" з Чорного моря
О 03:12 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря в бік Одеської області, через що в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
О 4:52 повітряні сили оголосили відбій тривоги по всіх областях України.
Нагадаємо, 2 липня російські військові завдали удару по багатоповерхівці в Херсоні. Щонайменше четверо людей отримали поранення, двоє з яких через прицільний удар по багатоповерхівці. Поранення ніг отримав 50-річний чоловік. Того ж дня українські рятувальники показали, який вигляд має багатоповерхівка, яку обстріляли ЗС РФ.