"Досягли успіхів": в ISW оцінили наступ Сил оборони на шести ділянках фронту (карта)

Українські війська провели наступальні операції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької області. Позиційні бої тривають на лінії фронту Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

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Сили оборони України 2 липня провели наступальні дії на шести ділянках фронту, на деяких досягли успіхів. Аналітики Інституту вивченні війни (ISW) повідомили подробиці у новому звіті.

В огляді вказано, що українські війська організували та провели контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. Ефективні результати є на певних напрямках.

Водночас Міноборони РФ стверджувало, що російські війська успішно відбили атаку українських десантних підрозділів біля Антонівського мосту. Відповідні заяви представники відомства оголошували 1 та 2 липня. Деякі російські блогери всупереч повідомленням МО РФ зазначили, що бої все ще тривають, а українські сили утримують окремі позиції біля Антонівського мосту. Фахівці вважають, що між ними та військовим відомством триває конфлікт.

Російські війська здійснили нову серію безпілотних та ракетних ударів 2 липня. Атаки завдалися по півдню нашої держави та Києву. Очевидно, ці атаки триватимуть й надалі.

Фото: ISW

Українські та російські війська й надалі ведуть позиційні бої на лінії фронту Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Українські та російські сили проводять обмежені наземні обстріли в районі Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. За повідомленнями, українські підрозділи здійснили обмежені наступальні операції на заході території Донецької області та просунулися вперед.

Фото: ISW

Окупанти та Сили оборони провели обмежені наступальні операції у східній частині Запорізької та західній частині Донецької області. Українські сили утримують окремі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Фото: ISW

Нагадаємо, 2 липня у Міноборони повідомили подробиці важких боїв на півдні. Під час наступу українські підрозділи зіткнулися з інтенсивною протидією ворога, перекиданням резервів та дистанційним мінуванням території. На Бердянському та Мелітопольському напрямках українські війська просуваються, але скрізь тривають важкі бої.