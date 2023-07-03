"Апокаліпсис і знищення режиму": Дмитро Медведєв заговорив про компроміси із Заходом

За словами голови Радбезу РФ, одним із можливих шляхів вирішення "конфлікту" може стати Третя світова війна, яка призведе до "ядерної зими".

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Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв раптово заявив про готовність Росії до "розумних компромісів", але водночас знову звернув увагу на Україну, погрожуючи знищенням її влади та звинувачуючи її у "фашистському режимі". Про це Медведєв написав у своїй статті "Епоха протистояння, опублікованій пропагандистським виданням "Російська газета" 2 червня.

За словами Медведєва, компроміс можливий тільки за умови врахування інтересів Росії, інакше наслідки будуть "дуже поганими".

"Дійсно, ми готові шукати розумні компроміси, про що неодноразово говорив президент Росії. Вони можливі, але з розумінням кількох принципових моментів. По-перше, наші інтереси мають бути максимальною мірою враховані: ніякої АнтиРосії більше не повинно бути в принципі, інакше все рано чи пізно закінчиться дуже погано. Київський нацистський режим має бути анігільований", — написав Медведєв.

Також голова Радбезу РФ додав, що "київський режим" має бути законодавчо заборонений у Європі.

Третя світова війна і ядерний апокаліпсис за версією Медведєва

Медведєв також згадав, що одним із можливих шляхів вирішення "конфлікту" може бути Третя світова війна, яка призведе до "ядерної зими" і в якій "не буде переможців". Він попередив Захід, що країни повинні врахувати всі інтереси Росії, щоб уникнути "апокаліптичного кінця" цивілізації.

"Необхідно закріпити підсумки цієї повної конфронтації в новому документі, аналогічному Гельсінському акту, яким завершилася відома нарада 1975 року", — підкреслив російський політик.

Також Медведєв зазначив, що на застосування ядерної зброї немає табу, оскільки її вже використовувала США

"Апокаліпсис не тільки можливий, але ще й цілком імовірний. Чому? Причин як мінімум дві. Перша. Світ перебуває у протистоянні набагато гіршому, ніж у період Карибської кризи, бо наші противники вирішили реально розгромити найбільшу ядерну державу — Росію. Вони, без сумніву, кінчені придурки, але це саме так. А друга причина зовсім прозаїчна — ядерну зброю вже застосовували відомо ким і де, а отже, ніякого табу немає!" — пише Медведєв.

Нагадаємо, 26 червня ЗМІ писали про те, що створення посади заступника голови Ради безпеки спеціально для Медведєва спричинило невизначеність у його повноваженнях, оскільки закон тільки вказував на те, що його повноваження визначає президент. Фактичним керівником Радбезу залишився його секретар Микола Патрушев.

Нагадаємо також, 23 червня, у відповідь на слова президента Польщі Анджея Дуди про те, що з Росією потрібно вчинити, як із диким звіром, експрезидент РФ Дмитро Медведєв нагадав про російську традицію четвертування на Красній площі.