Від президента і ліберала до "весільного генерала": як Медведєв перетворився на посміховисько, — ЗМІ

Джерела, близькі до Кремля, зазначають, що експрезидент давно не має важелів впливу на владу. Його зміна риторики, спрямована на агресію на адресу України та Заходу, ніяк не допомогла повернути "вагу" в російській політиці.

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Російське видання проаналізувало метаморфози, що відбуваються з колишнім президентом Росії Дмитром Медведєвим. Про це в понеділок, 26 червня, розповідається в матеріалі російського видання "Медуза" з посиланням на власні джерела, близькі до Кремля.

За інформацією видання, багато років Медведєва сприймали, як більш ліберального політика, ніж чинного президента РФ Володимира Путіна, проте з початку воєнних дій в Україні, він став одним із найрадикальніших прихильників воєнного конфлікту, який дозволяє собі публічні образи західних і українських політиків та ядерні погрози.

Домовленості Путіна і Медведєва

"Медуза" пише, що у Путіна з Медведєвим були домовленості про те, що він залишиться прем'єр-міністром РФ і після 2018 року, однак з січня 2020 року він пішов у відставку після поправок до конституції РФ. Невідомо, пішов він сам чи на прохання Путіна, проте зазначено, що поправки викликали у прем'єра "негативну реакцію", і він міг сам зважитися на звільнення з посади.

"Медведєв хотів знову йти (у президенти — ред.), але Путін не дав. З іншого боку, Медведєв отримав від нього "гарантію" прем'єрства протягом двох наступних президентських термінів. А там, можливо, і наступництво маячило", — пояснив один зі співрозмовників видання.

Ілюзорна посада заступника голови Ради безпеки

Тоді ж для Медведєва спеціально створили посаду заступника голови Ради безпеки, сфера діяльності якої виявилася розмитою, оскільки в законі про заснування посади заступника голови Радбезу йшлося лише про те, що його повноваження визначає президент. Справжнім же керівником Ради безпеки залишився її секретар Микола Патрушев, тоді як Медведєв залишився "на приставному стільці".

За інформацією джерел, попри те, що Медведєв залишався тоді головою "Единой России", він не мав реальних важелів впливу на партію.

На виборах до Держдуми 2021 року він розраховував очолити партійний список, а потім стати головою Думи, однак Путін не дозволив допустити цього.

"Президент його принизив, повністю усунувши від кампанії", — зазначив співрозмовник "Медузи".

За словами політолога Миколи Петрова, Путін — хороший кадровик, який прекрасно розуміє нездатність Медведєва до відповідальної серйозної роботи.

"Медведєв працював прем'єром, поки реальний прем'єр Путіну не був потрібен. Точно так само він нездатний бути реальним спікером. Зате поки від керівника "Единой России" не потрібно реальної роботи, Медведєв на цій посаді може сидіти", — зазначив він.

Повернення в інфополе після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

До кінця 2021 року Медведєва майже не було чутно, але все змінила війна в Україні. З моменту повномасштабного вторгнення РФ, Медведєв почав активно вести Telegram-канал, у якому, не соромлячись у висловлюваннях, почав писати погрози на адресу політичного керівництва Києва, західних політиків, лідерів США та Європи.

Джерела видання зазначають, що він обрав таку риторику свідомо: "зрозумів, що краще перебдіти, бо зрозумів, що його лібералізм йому пригадають", проте Кремль не сприймає його пости всерйоз, хоча "Путін частково згоден з оцінками, в яких не соромиться Медведєв".

"За перший рік війни Медведєв, якого довгий час вважали одним із головних російських "системних лібералів", перетворився на запеклого кремлівського яструба. Колишній президент почав активно вести свій телеграм-канал: там він регулярно погрожує Заходу ядерною зброєю, називає жителів Німеччини "фріцами", а США — "Піндостаном". Жителі Італії для Медведєва тепер "італьяшки", а українці — "хохли", — зазначає видання.

При цьому, на думку близьких до Кремля джерел, радикальна зміна риторики не посилила політичний вплив Медведєва. Співрозмовник, близький до керівництва "Единой России", називає його "весільним генералом", в одному з повпредств президента заявили, що Медведєв для них "ніхто".

Ще одне з джерел зазначило, що Путін розглядає Медведєва як "бронепоїзд на запасному шляху".

Нагадаємо, 23 червня, у відповідь на слова Анджея Дуди про те, що з Росією потрібно вчинити, як із диким звіром, експрезидент РФ Дмитро Медведєв нагадав про російську традицію четвертування на Красній площі.

Також нагадаємо, що Медведєв прокоментував військовий заколот лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Він заявив, що "Росія не допустить" всесвітньої катастрофи.