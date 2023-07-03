Влаштували справжнє пекло: ЗСУ на одній ділянці за добу розтрощили 12 складів з БК росіян

Крім складів в окупантів палало чимало техніки, зокрема, гелікоптер, танки, ББМ, гармати, ЗРК та багато іншого. Також російські загарбники зазнали втрат в особовому складі.

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На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують кошмарити росіян та просуватися вперед. Минулої доби в окупантів палали склади з боєприпасами та військова техніка. Про роботу українських захисників на цій ділянці фронту за останню добу розповів 3 липня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, впродовж минулої доби бійці підрозділів ракетних військ та артилерії виконали 1389 вогневих завдань. Окупанти втратили вбитими та пораненими майже 3 роти, плюс до цього додалися втрати 34 одиниць військової техніки.

"Вертоліт Ка-52, 4 танки, 3 ББМ, 2 гармати Д-30, БМ-21 "Град", 2 БпЛА "Supercam", БпЛА "Zala", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", зенітний ракетний комплекс "Стріла-10", 2 гаубиці "Мста-Б" та автомобільна техніка", — перелічив статистику втрат росіян за 2 липня на Таврійському напрямку Олександр тарнавський.

Крім техніки було знищено чи не рекордну кількість БК окупантів на цій ділянці фронту за добу — 12 складів.

Нагадаємо, що 3 червня морпіхи 36-ї бригади з ПТРК "Джавелін" на Бердянському напрямку спопелили ворожий гелікоптер Ка-52. Він став 309-м у копілці морпіхів зі збитих російських вертольотів.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти потроху відступають у Запорізькій області. Лінія оборони ЗС РФ на цій ділянці фронту починає тріщати по всіх швах.