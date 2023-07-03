Допустима самооборона: як захищатися, якщо в дім вриваються воєнкоми, — поради адвоката

Без рішення суду не можна вдиратися в чужий дім, але працівники ТЦК Хмельницької області знехтували цією нормою. Українській судовій практиці відомі приклади, коли ті, хто проникав у житло, отримували кулю, а закон був на боці того, хто стріляв.

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Скандал із військкомами на Хмельниччині, коли один із них увірвався до приватного будинку і погрожував зламати ногу його власнику, порушив важливе питання: як убезпечити себе від подібних дій з боку працівників ТЦК? Фокус поговорив з адвокатами і з'ясував, як призовникам уникнути проблем.

Адвокат юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS Микола Максимов підтвердив Фокусу повну незаконність дій воєнкомів.

"Без рішення суду ніхто не може заходити в чуже житло. Це загрожує серйозною кримінальною справою. Але за фактом потерпілому самому доведеться доводити все до розуму, інакше матеріал так і пролежить на полиці в райвідділі", — пояснив він.

У відповідь на запитання про допустимі заходи самооборони для українців у разі незаконного проникнення в їхні оселі, Максимов сказав, що такі заходи варто застосовувати у виняткових випадках. Законодавство України досить слабо регулює питання перевищення рівня самооборони.

"Якщо військовий зайшов, почав бити і кудись тягнути людину — це одне питання. Але нападати на військового просто так — буде перевищенням заходів самооборони. Це крайній спосіб, адже внаслідок цього можуть завести справу про нанесення тілесних ушкоджень [щодо призовника]", — сказав юрист.

Найвірнішим рішенням, у такому разі, буде — все фіксувати на відео, викликати і чекати поліцію.

За словами адвоката Олега Леонтьєва , є випадки, коли під час спроби проникнути в чужі володіння господар будинку застосовував вогнепальну зброю, і був виправданий судом.

"Щойно воєнком зайшов до чужого будинку, треба було дзвонити на "102" і казати, що невідомий у військовій формі проник і погрожує. Можливо, це російський диверсант. Описати, як він поводиться. Військовий має бути одягнений за формою, зокрема з головним убором. А якщо приходить до вас невідомо хто, виникає питання — може це ворог? Зараз війна, людина має право розцінювати його як терориста", — пояснив він.

Якщо конфлікт трапився на вулиці, Леонтьєв радить насамперед не панікувати і розібратися, з якою саме метою звертаються люди у формі. Адвокат нагадує, за винятком Нацгвардії під час патрулювання, військові не мають права перевіряти документи в перехожих.

Нагадаємо, що в Ужгороді нетверезий воєнком накинувся з кулаками на дружину військового ЗСУ. П'яний чоловік у цивільному одязі причепився спочатку до її чоловіка.

А в Черкасах у квітні троє працівників ТЦК заломили руки цивільному і повалили його на землю.