"Мінус ціль кожні 70 хвилин": у Міноборони відзвітували про нові розгромлені позиції РФ

За словами заступниці міністра оборонного відомства Ганни Маляр, росіяни зазнають колосальних втрат завдяки зусиллям Сил оборони. У результаті такої рутинної роботи оборона противника ламається.

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У Міноборони України розповіли про нові успіхи, яких домоглися захисники зі Збройних сил України під час контрнаступу. Росіяни знову зазнають колосальних втрат. Про це написала заступниця міністра Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі 3 липня.

За її словами, минулий тиждень був досить плідним для України на полі бля. Сили оборони продовжують знищувати ворожі цілі і роблять це практично щогодини.

"Минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності в середньому кожні 70 хвилин", — ідеться в повідомленні.

Загалом за період із 26 червня до 2 липня вдалося назавжди знищити:

94 місця скупчення російських військ;

22 зенітно-ракетні комплекси противника;

19 складів боєприпасів ЗС РФ;

7 командних пунктів.

При цьому, скільки всього було ліквідовано людей з особового складу — невідомо, проте їхня кількість явно ще вища.

"Саме така рутинна робота створює умови для прориву оборони ворога", — підсумувала Ганна Маляр.

Раніше у щоденному зведенні в Міноборони зазначили, що на Сході та Півдні України тривають наступальні та оборонні дії. Українські військові продовжують звільняти території. 9 кВ.км на Сході за минулий тиждень і 28,4 кВ.км на південному напрямку.

Нагадаємо, 3 липня повідомлялося, що ЗСУ на одній ділянці за добу розбили 12 складів із БК росіян. Крім складів в окупантів палало чимало техніки, зокрема, вертоліт, танки, ББМ, гармати, ЗРК і багато іншого. До всього цього можна ще додати колосальні втрати серед особового складу.