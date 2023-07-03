"Обставини непередбаченої сили": РФ скасує вибори в окупованих частинах України (відео)

Голова ЦВК РФ Елла Памфілова сказала Путіну, що становище на місцях може різко погіршитися, що створить серйозну небезпеку для життя і здоров'я жителів. Путін відповів, що йому зрозуміло.

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Вибори, які 10 вересня у РФ запланували провести, зокрема, й на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, найімовірніше, скасують, у разі "обставин непередбаченої сили", заявила голова ЦВК РФ Елла Памфілова. Про це повідомляє сайт російського "Первого канала".

За словами Памфілової, становище на місцях може різко погіршитися, що створить серйозну небезпеку для життя і здоров'я жителів.

На зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним вона пояснила, що в деяких районах безпекове становище може різко погіршитися, тоді, в разі загрози життю і здоров'ю, російський ЦВК матиме право перенести "волевиявлення".

Голова ЦВК РФ — про вибори на окупованих територіях

"Володимире Володимировичу, оскільки ситуація дійсно непроста, усе може бути, — звернулася Памфілова до Путіна. — І якщо виникнуть обставини непередбачуваної сили, в якомусь районі ситуація може різко погіршитися, ми зрозуміємо, що там виникає серйозна небезпека життю та здоров'ю жителів, які там перебувають, у нас є право ці вибори в тому чи іншому районі відкласти".

За словами голови російської ЦВК, цим правом скористаються, "якщо на те будуть серйозні підстави".

Путін прокашлявся і відповів: "Зрозуміло".

10 вересня у РФ мають відбутися регіональні та муніципальні вибори. Обиратимуть 21 регіонального керівника, а також склад для 20 законодавчих органів.

Нагадаємо, що Путін хоче підтвердити "російськість" регіонів за допомогою виборів на окупованій території.

Також повідомлялося, що за інформацією британського видання Sky News, суверенітет України не матиме першорядного значення, якщо Дональд Трамп знову виграє вибори у США.