Вибухи в Москві: у мережі повідомили про роботу ППО і збиті дрони (відео)

За словами очевидців, у передмісті чули два вибухи. РосЗМІ повідомили про знищення двох безпілотників і падіння уламків.

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У Новомосковському адміністративному окрузі російської столиці Москви пролунали вибухи. Про це у вівторок, 4 липня, повідомляє російське медіа Mash із посиланням на очевидців.

Вибухи чули в поселенні Марушкінське. Місцеві жителі припускають, що причина вибухів — робота протиповітряної оборони.

Російське медіа SHOT повідомляє, що в районі села Валуєво в Новій Москві сили ППО нібито збили два безпілотники.

"За нашими даними, усе сталося на початку шостої ранку. В оперативні служби надійшло відразу кілька звернень про звуки вибуху, очевидці повідомили, що бачили уламки, які падали. Пожежі не сталося, руйнування на землі уточнюються. На місце виїхали оперативні служби", — ідеться в повідомленні.

Керівництво російської столиці та екстрені служби поки не коментували подію.

Нагадаємо, 21 червня російська влада визнала, що два ударні дрони впали на підльоті до складів однієї з військових частин у селищі Калінінець Московської області.

Раніше, 30 травня, російські ЗМІ повідомили про атаку БПЛА на Москву. Зокрема йшлося про те, що дрони атакували дві багатоповерхівки в Москві, потужні вибухи також прогриміли в Підмосков'ї.