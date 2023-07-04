"Повільно просуваємося": у CNN назвали проблеми для контрнаступу ЗСУ на півдні

Окрім мінних полів, українським військам доводиться проривати лінію оборони росіян під регулярними ударами артилерії та авіації.

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Мінні поля на півдні України настільки щільні, що війська, які намагаються звільнити тимчасово окуповану росіянами територію, можуть просуватися лише повільно. У розмові з журналістами CNN старший сержант 47-ї бригади ЗСУ на псевдо "Легіон".

Він розповів, що не бачив за роки своєї служби стільки вибухових пристроїв. Окрім мінних полів, українським військам доводиться йти вперед під регулярними ударами артилерії та авіації.

Бої на півдні зараз схожі на те, "що було у Бахмуті в найспекотніший період". Загарбницькі війська знали, що саме у цих напрямках будуть готуватися удари, тому підготували оборону. "Легіон" сказав, що в таких умовах вважає дії української армії "досить успішними та ефективними".

"У них тут є артилерія й авіація, регулярно працюють і винищувачі, і вертольоти", – розповів "Легіон".

Видання зазначило, що велика кількість держав, які підтримують військові зусилля України, борються з високою інфляцією, зростанням процентних ставок і повільним зростанням. Їхні лідери – деякі з яких очікують виборчі перегони в найближчі півтора року – повинні виправдати величезну кількість ресурсів, які вони надали нашій державі, коли їхні власні виборці намагаються звести кінці з кінцями. Це може стати важким тягарем, якщо немає великого успіху на полі бою.

Наразі підтримка здається непохитною. Численні українські та західні офіційні особи визнали, що контрнаступ поки що не приніс значних успіхів, але більшість поспішили додати, що повільний прогрес виправданий.

Нагадаємо, у НАТО закликали не засуджувати ЗСУ за уповільнення контрнаступу. За словами адмірала Роба Бауера, Росія створила потужні укріплення, траншеї, протитранспортні загородження та інші перешкоди, що сприяє уповільненню контрнаступу ЗСУ.