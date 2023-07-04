"Максимальне знищення": Данілов розповів про цілі ЗСУ під час контрнаступу
Як зазначив секретар РНБО, чим більше живої сили та бронетехніки росіян буде знищено, тим більше територій України буде звільнено.
У пріоритеті для українських збройних сил стоїть завдання знищення російських окупантів, а також їхньої військової техніки та складів. Про це 4 липня написав секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов у своєму Twitter-акаунті.
Данілов наголосив, що наразі відбуваються активні бойові дії, під час яких Сили оборони України виконують своє головне завдання — максимальне знищення живої сили, техніки, складів палива і боєприпасів, командних пунктів, артилерії та ППО російської армії.
За словами секретаря РНБО, останні дні виявилися особливо успішними в цьому відношенні.
"Більше знищено — більше звільнено. Що ефективніше перше, то більше другого. Діємо спокійно, виважено, крок за кроком", — написав Данілов.
Нагадаємо, 2 липня Олексій Данілов анонсував розпад Росії і закликав країни Заходу готуватися до цього. За його словами, потрібно розпрощатися з ілюзією, що Росія продовжить існувати в її нинішньому вигляді.
Раніше, 30 червня, Данілов заявив, що якщо росіяни влаштують теракт на Запорізькій АЕС, то світ розгляне це як застосування ядерної зброї.