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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Мріяв виїхати в Ізраїль": у бою з росіянами загинув український єврей Леонід "Мессі" Краснов

Леонід "Мессі" Краснов
Фото: К2 54 ОМБр | Леонід "Мессі" Краснов

У 54-й бригаді ЗСУ заявили, що полеглий воїн опанував багато видів зброї. Він був розвідником, одним із перших у бойовій групі К-2.

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У бою з російськими окупантами загинув український боєць-розвідник Леонід "Мессі" Краснов. Про це повідомили в 54-й бригаді ЗСУ.

"Цей пост ми публікуємо, оскільки Мессі був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник батальйон К-2. Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Леонід опанував багато видів зброї, брав участь в обороні населених пунктів Луганської та Донецької областей.

"Тільки в його розрахунку (міномет і Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП і танків противника, зупинено ворожі колони, знешкоджено живу силу", — зазначили в 54-й ОМБр.

У повідомленні йдеться, що Краснов був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами.

Леонід "Мессі" Краснов, фото Fullscreen
Леонід "Мессі" Краснов
Фото: К2 54 ОМБр

Як повідомили в єврейській громаді міста Дніпро, матір'ю Краснова є директор 144-ї школи Олена.

"Єврейська громада Дніпра і наш сайт висловлюють глибокі співчуття Олені Леонідівні, а також усім рідним і близьким покійного", — зазначили в громаді.

Як пише видання Ynet, Леонід Краснов мріяв репатріюватися до Ізраїлю. Єврейська громада Дніпра вважається найбільшою в Україні й налічує понад 30 000 євреїв.

Нагадаємо, що в боях під Кремінною загинув 36-річний снайпер із Хмельницької області. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Ткаченко працював будівельником, а потім був мобілізований до лав ЗСУ. У бійця залишилися двоє маленьких доньок.

Також 30 червня повідомили, що під Бахмутом загинув воїн із Криму Едем Алієв. Меджліс кримськотатарського народу перебуває на зв'язку з батьком загиблого. Про день і місце проведення похоронного обряду повідомлять пізніше.