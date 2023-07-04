"Мріяв виїхати в Ізраїль": у бою з росіянами загинув український єврей Леонід "Мессі" Краснов

У 54-й бригаді ЗСУ заявили, що полеглий воїн опанував багато видів зброї. Він був розвідником, одним із перших у бойовій групі К-2.

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У бою з російськими окупантами загинув український боєць-розвідник Леонід "Мессі" Краснов. Про це повідомили в 54-й бригаді ЗСУ.

"Цей пост ми публікуємо, оскільки Мессі був одним із перших воїнів-розвідників бойової групи К-2, з якої пізніше виник батальйон К-2. Саме його ви могли бачити на заставках деяких відео підрозділу", — ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що Леонід опанував багато видів зброї, брав участь в обороні населених пунктів Луганської та Донецької областей.

"Тільки в його розрахунку (міномет і Javelin) близько 20 одиниць знищених БМП і танків противника, зупинено ворожі колони, знешкоджено живу силу", — зазначили в 54-й ОМБр.

У повідомленні йдеться, що Краснов був нагороджений нагрудним знаком "Золотий хрест", відзнакою Головнокомандувача Збройних Сил України, орденом "За мужність" III ступеня та іншими нагородами.

Леонід "Мессі" Краснов Фото: К2 54 ОМБр

Як повідомили в єврейській громаді міста Дніпро, матір'ю Краснова є директор 144-ї школи Олена.

"Єврейська громада Дніпра і наш сайт висловлюють глибокі співчуття Олені Леонідівні, а також усім рідним і близьким покійного", — зазначили в громаді.

Як пише видання Ynet, Леонід Краснов мріяв репатріюватися до Ізраїлю. Єврейська громада Дніпра вважається найбільшою в Україні й налічує понад 30 000 євреїв.

Нагадаємо, що в боях під Кремінною загинув 36-річний снайпер із Хмельницької області. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир Ткаченко працював будівельником, а потім був мобілізований до лав ЗСУ. У бійця залишилися двоє маленьких доньок.

Також 30 червня повідомили, що під Бахмутом загинув воїн із Криму Едем Алієв. Меджліс кримськотатарського народу перебуває на зв'язку з батьком загиблого. Про день і місце проведення похоронного обряду повідомлять пізніше.