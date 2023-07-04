Коли ЗСУ перейдуть Дніпро, це стане кошмаром для РФ, — експерт

Якщо українські війська зможуть закріпитися на лівому березі Дніпра в Херсонській області, це різко змінить становище для військ РФ, вважає Сергій Сумленний, засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center.

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У РФ наростає занепокоєння щодо того, що ЗСУ можуть переправитися через Дніпро на поки що контрольований Москвою лівий берег Дніпра. Про це повідомляє Newsweek.

Оцінки "Інституту вивчення війни" вказують на заклопотаність у РФ щодо того, що Сили оборони України можуть форсувати Дніпро в Херсонській області, і що окупаційна армія виявиться не в змозі їх зупинити.

З 23 червня ЗСУ передислокували війська в районі Антонівського мосту, за даними представників британського Міноборони. Повідомляється, що РФ, імовірно, перекинула війська з Дніпровського угруповання Південного військового округу, щоб посилити район Запоріжжя.

"Якщо українці зможуть закріпитися на лівому березі, це різко змінить ситуацію для РФ", — вважає Сергій Сумленний, засновник німецького аналітичного центру European Resilience Initiative Center.

За його словами, росіянам доводиться тримати під контролем обидві ділянки фронту.

Надалі ЗСУ зможуть просунутися на південь від Херсона в напрямку Криму і, потенційно, відсікти його від Бердянська.

Таким чином усе російське угруповання, яке перебуває в районі від Криму до Бердянська, опиниться в пастці — без постачання і можливості вивозити поранених, зазначив експерт.

Карта боїв у Запорізькій області

"Тому для росіян наступ українців на цьому напрямку — кошмар. Якщо українці зможуть домогтися успіху в обох напрямках, для росіян це стане найгіршим сценарієм", — зазначив він.

Але будь-який успіх ЗСУ на одній із цих ділянок стане дуже поганим знаком для росіян, вважає Сумленний.

Але поки що, за його словами, українські сили не надто активно просуваються через Дніпро і не ризикують великими втратами для створення плацдарму.

Водночас він звернув увагу на те, що ЗС РФ, навіть за переваги в повітрі й артилерії, не змогли відбити наступ легких десантних частин Києва.

Нагадаємо, що експерти розповіли, навіщо ЗСУ форсують Дніпро. Аналітики звернули увагу й на те, що Міноборони РФ не може забезпечити окупантів на лівому березі Херсонської області катерами.

Також повідомлялося, що керівники Міноборони РФ побоюються, що Путін дізнається правду про провали окупаційних військ в Україні.