Когда ВСУ перейдут Днепр, это станет кошмаром для РФ, — эксперт

Если украинские войска смогут закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области, это резко изменит положение для войск РФ, считает Сергей Сумленный, основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center.

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В РФ нарастает беспокойство относительно того, что ВСУ могут переправиться через Днепр на пока еще контролируемый Москвой левый берег Днепра. Об этом сообщает Newsweek.

Оценки "Института изучения войны" указывают на растущую озабоченность РФ относительно того, что Силы обороны Украины могут форсировать Днепр в Херсонской области, и что оккупационная армия окажется не в состоянии их остановить.

С 23 июня ВСУ передислоцировали войска в районе Антоновского моста, по данным представителей британского Минобороны. Сообщается, что РФ, вероятно, перебросила войска из Днепровской группировки Южного военного округа, чтобы усилить район Запорожья.

"Если украинцы смогут закрепиться на левом берегу, это резко изменит ситуацию для РФ", — считает Сергей Сумленный, основатель немецкого аналитического центра European Resilience Initiative Center.

По его словам, россиянам приходится держать под контролем оба участка фронта.

В дальнейшем ВСУ смогут продвинуться на юг от Херсона в направлении Крыма и, потенциально отсечь его от Бердянска.

Таким образом вся российская группировка, которая находится в районе от Крыма до Бердянска, окажется в ловушке — без снабжения и возможности вывозить раненых, отметил эксперт.

Карта боев в Запорожской области

"Поэтому для россиян наступление украинцев на этом направлении — кошмар. Если украинцы смогут добиться успеха в обоих направлениях, для россиян это станет наихудшим сценарием", — отметил он.

Но любой успех ВСУ на одном из этих участков, станет очень плохим знаком для россиян, считает Сумленный.

Но пока, по его словам, украинские силы не слишком активно продвигаются через Днепр и не рискуют большими потерями для создания плацдарма.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что ВС РФ даже при превосходстве в воздухе и артиллерии, не смогли отбить наступление легких десантных частей Киева.

Напомним, что эксперты рассказали, зачем ВСУ форсируют Днепр. Аналитики обратили внимание и на то, что Минобороны РФ не может обеспечить оккупантов на левом берегу Херсонской области катерами.

Также сообщалось, что руководители Минобороны РФ опасаются, что Путин узнает правду о провалах оккупационных войск в Украине.