Спецпредставник Китаю не повірив у знищення "Кинджалів" системами Patriot, – Резніков

Українські воїни завдяки системі протиповітряної оборони Patriot з травня перехопили вже не одну російську ракету, яку, як запевняли у Кремлі, неможливо збити.

Related video

Українські сили ППО зруйнували російський міф про "страшну гіперзвукову ракету "Кинджал", якою хизувався Володимир Путін, президент РФ, оскільки раніше спецпредставник Китаю Лі Хуей вірив у здатність новітньої зброї РФ знищувати системи протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомив Олексій Резніков, міністр оборони України, в інтерв'ю Financial Times.

Дипломат, коли перебував в українській столиці, висловив сумнів, що "Кинджали" було збито. Оглядати докази він зовсім не виявив бажання.

Журналісти видання забажали дізнатися інформацію від китайських представників та звернулися за коментарем щодо цього до посольства КНР в Україні. Однак відповіді вони так й не отримали.

Резніков, коли отримав інформацію від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, проводив зустріч з американською делегацією. Українська ППО зуміла знищити усі російські повітряні цілі. Почувши про збиття "Кинджалів", міністр сказав американським посадовцям: "У мене для вас хороші новини. Ми збили "Кинджал".

Знищення "Кинджалів" у небі над Києвом у травні 2023 року

Ще на початку травня українські військові відзвітували щодо знищення аеробалістичної російської ракети "Кинджал". У Росії називали "гіперзвуковою", запевняючи, що збити її неможливо. Саме тоді з'явилася інформація, що під час нічної атаки російські війська могли пошкодити систему протиповітряної оборони Patriot, але не знищили її.

Нагадаємо, 19 червня у ЗСУ прокоментували заяви Путіна про знищення Patriot. Українські захисники назвали найкращим доказом роботи американських ЗРК є знищення російських "Кинджалів". Заяви російського командування щодо знищення американських систем ППО виявилися направленими на внутрішнього споживача, який й надалі вірить у міць російської зброї. Виявилося, що Patriot захищає не лише небо України, але здатен захистити себе від ворожих атак.