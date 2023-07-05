Спецпредставитель Китая не поверил в уничтожение "Кинжалов" системами Patriot, — Резников

Украинские воины благодаря системе противовоздушной обороны Patriot с мая перехватили уже не одну российскую ракету, которую, как уверяли в Кремле, невозможно сбить.

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Украинские силы ПВО разрушили российский миф о "страшной гиперзвуковой ракете "Кинжал", которой хвастался Владимир Путин, президент РФ, поскольку ранее спецпредставитель Китая Ли Хуэй верил в способность новейшего оружия РФ уничтожать системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил Алексей Резников, министр обороны Украины, в интервью Financial Times.

Дипломат, когда находился в украинской столице, выразил сомнение, что "Кинжалы" были сбиты. Осматривать доказательства он вовсе не изъявил желания.

Журналисты издания захотели узнать информацию от китайских представителей и обратились за комментарием по этому поводу в посольство КНР в Украине. Однако ответа они так и не получили.

Резников, когда получил информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, проводил встречу с американской делегацией. Украинская ПВО сумела уничтожить все российские воздушные цели. Услышав о ликвидации "Кинжалов", министр сказал американским чиновникам: "У меня для вас хорошие новости. Мы сбили "Кинжал".

Уничтожение "Кинжалов" в небе над Киевом в мае 2023 года

Еще в начале мая украинские военные отчитались об уничтожении аэробаллистической российской ракеты "Кинжал". В России называли "гиперзвуковой", уверяя, что сбить ее невозможно. Именно тогда появилась информация, что во время ночной атаки российские войска могли повредить систему противовоздушной обороны Patriot, но не уничтожили ее.

Напомним, 19 июня в ВСУ прокомментировали заявления Путина об уничтожении Patriot. Украинские защитники назвали лучшим доказательством работы американских ЗРК является уничтожение российских "Кинжалов". Заявления российского командования по уничтожению американских систем ПВО оказались направленными на внутреннего потребителя, который и в дальнейшем верит в мощь российского оружия. Оказалось, что Patriot защищает не только небо Украины, но способен защитить себя от вражеских атак.