ФСБ активізувалася на Кримському мосту для захисту від Storm Shadow, — підпілля

Партизани "АТЕШу" припускають, що окупанти таки готують якусь провокацію на ЗАЕС і побоюються отримати за це удар у відповідь від ЗСУ по Кримському мосту.

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У тимчасово окупованому Криму на Керченському мосту російські окупанти заходилися "укріплювати оборону". Вони намагаються захистити переправу від ударів британських ракет Storm Shadow. Про це повідомляють партизани групи "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомили про активність співробітників ФСБ на Кримському мосту. Спеціалісти, що прибули з Москви, встановили на конструкцію кутові відбивачі, пофарбовані в сірий колір. Росіяни намагаються врятувати своє "надбання" від ракет Storm Shadow", — йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що така діяльність на мосту може свідчити про підготовку Росією теракту на ЗАЕС і страх перед заходами у відповідь за скоєний злочин.

Нагадаємо, що 22 червня по Чонгарському мосту в тимчасово окупованому Криму було завдано масованого удару. За словами окупаційної влади, для атаки нібито використовували британські крилаті ракети Storm Shadow. Бригадний генерал ЗСУ Олексій Громов підтвердив, що удар був здійснений крилатими ракетами та значно ускладнив постачання боєприпасів ЗС РФ.

Також повідомлялося, що боєць ЗСУ, який ніс службу на Чонгарі у ніч проти 24 лютого, розповів що військові намагалися підірвати мости на Чонгарі і повідомив, чи проводилося перед цим розмінування.