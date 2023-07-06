"Відносини досягли піку": Сі Цзіньпін може розсердитися на Путіна, — NYT

За словами журналістів, зараз лідер КНР не може повністю відмовитися від підтримки Кремля. Так, Пекін занадто багато вклав у ці відносини, а Росія ще залишається корисною Китаю.

Related video

Дружні стосунки глави КНР Сі Цзіньпіна і президента РФ Володимира Путіна, схоже, досягли свого піку. Про це пише видання The New York Times.

За словами журналістів, політиків об'єднала взаємна параноя з приводу загроз їхньому правлінню, і вони обмінялися передовим досвідом, щоб зробити світ більш пристосованим до їхніх "авторитарних імпульсів", а також установити жорсткіший контроль у своїх країнах.

У матеріалі йдеться, що після заколоту глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина дружба Пекіна і Москви вже не виглядає такою стійкою. Так, бунт найманців викрив режим Путіна. Тепер усі бачать, що він слабкий, але водночас непередбачуваний.

Повідомляється, що Сі Цзіньпін не може повністю відмовитися від підтримки Путіна. Так, Пекін занадто багато вклав у ці відносини, а Росія ще залишається корисною Китаю.

Видання пише, що, якщо Китай хоче перевершити США за світовим впливом, йому потрібно збалансувати свою зовнішню політику. Наприклад, КНР потрібно підтримати якнайшвидше припинення вторгнення РФ в Україну. Також варто зменшити напруженість у відносинах із Тайванем.

Ба більше, за словами журналістів, є ознаки того, що відносини Сі і Путіна вже псуються. Зараз Пекін не може надати Кремлю підтримку, бо боїться, що майбутні невдачі Путіна можуть негативно вплинути на рейтинг Сі всередині Китаю.

Повідомляється, що Сі усвідомлює, що тривале вторгнення РФ в Україну загрожує Путіну і може поставити під загрозу зовнішньополітичний порядок денний Китаю. Так, імідж КНР уже постраждав у Європі. Ставлення європейських ділових кіл до Китаю погіршилося, прямі іноземні інвестиції сповільнилися.

Нагадаємо, що 5 липня журналісти писали, що Сі Цзіньпін особисто застеріг Путіна від використання ядерної зброї в Україні. Так, слова китайського лідера може бути достатньо, для того, щоб президент РФ не застосовував ЯО. Утім, багато хто сумнівається в щирості Пекіна.

Того ж дня в Кремлі почали заперечувати, що Цзіньпін застеріг Путіна від застосування ядерної зброї в Україні. За словами спікера президента РФ Дмитра Пєскова, уся інформація про розмови лідерів двох країн нібито повністю відображена в офіційних документах, тому все інше є "вигадками".