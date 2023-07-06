"Диво" на передовій: "загиблий" боєць повернувся на 8-й день свого зникнення, — соцмережі

Оборонець зник під час штурму російських позицій. Пізніше з’ясувалось, що він понад тиждень переховувався у підвалі в менш ніж 100 метрах від ворога, не маючи запасів їжі та води.

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На українські позиції прийшов воїн, якого вважали зниклим. Він провів 8 днів під носом у ворога. Про це вночі на 6 липня написав у своєму телеграм-каналі боєць Сил оборони з позивним "Буревій".

"Один з хлопців, який зник безвісти при штурмових діях, якого ми на жаль "поховали", тільки що вийшов на наші позиції пішки, живий", — повідомив військовий.

У пості йдеться, що зниклий захисник вибирався з ворожих позицій вісім днів. "Буревій" поділився, що бачив таке тільки в кіно.

Вісім днів під носом у ворога: деталі "дива" з фронту

Зранку 6 липня "Буревій" поділився деталями події, яку назвав дивом. Він зазначив, що такий випадок — перший у бригаді за час повномасштабної війни з РФ.

"Зазвичай чекають 1-2 дні, і якщо боєць не повертається, то це приблизно в 90% випадках загиблий, до тіла якого немає можливості наразі підійти, або лише в 10% випадків — полонений", — пояснив боєць.

З його слів, після одного-двох днів після зникнення безвісти воїна вже сповіщають його рідних.

Зниклий на вісім днів захисник отримав контузію та майже "забіг" до російських окупантів, однак зміг знайти покинуті підвали та залишився там переховуватись.

"У нього не було запасу їжі та води на вісім днів, тому він шукав хоч якусь їжу в покинутих будинках", — розповів "Буревій".

Під час перебування поза українськими позиціями воїн чув голоси російських військових, які перебували на відстані менше ніж 100 метрів від нього — у сусідніх будинках.

"Просто молився, щоб його не знайшли", — додав "Буревій".

На момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації з боку командування немає.

Нагадаємо, речник Сил оборони України Таврійського напрямку майор Валерій Шершень розповів, що на південній ділянці фронту ЗС РФ створюють хаос через страх контрнаступу ЗСУ. Росія передислоковує підрозділи своїх сил, і це використовують у своїх інтересах захисники.

Керівник ОП Андрій Єрмак 6 липня повідомив, що Україна повернула 45 воїнів з російського полону. Двоє з них — поранені. Також звільнити вдалося двох цивільних, зокрема, працівника "Азовсталі".