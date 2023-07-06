У РФ заявили про масовану атаку безпілотників по Бєлгороду (фото)

За інформацією росЗМІ, імовірно йдеться про десять дронів. При цьому збити нібито вдалося тільки шість із них.

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У російському Бєлгороді ввечері 6 липня знову чути вибухи. За інформацією росЗМІ, йдеться про масовану атаку безпілотників, націлених на велике нафтосховище та енергопідстанцію в області.

Імовірно, було десять дронів, шість із яких нібито вдалося збити російським силам ППО. Повідомляється, що в районі досі чути роботу ППО. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Руйнування також поки що не зафіксовано. У районі ведеться робота російського ППО.

Також обстріли, ймовірно, ведуться в Шебекіно Бєлгородської області.

Нагадаємо, що наприкінці червня російські пропагандисти повідомляли про обстріл автомобільного пункту пропуску "Шебекіно" з боку ЗСУ. Зазначалося, що атака була "безуспішною": ні руйнувань, ні постраждалих унаслідок обстрілу не було. За інформацією російських джерел, сили оборони України нібито застосовували міномети калібру 120 мм для ведення вогню по контрольно-пропускному пункту.

Фокус раніше писав про те, що на початку липня на території Бєлгородської області Російської Федерації місцеві жителі нібито почали формувати другий полк територіальної самооборони, щоб убезпечити себе. За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, йшлося про три тисячі добровольців, готових боротися з якимись загрозами.

Фокус також повідомляв, що 5 липня Бєлгородська і Курська область РФ потрапили під інтенсивний обстріл. Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Град", за словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, було пошкоджено 8 будинків, 5 машин і ЛЕП.