Сі Цзіньпін доручив поглибити військове планування для перемоги в реальному бою, — ЗМІ

За даними журналістів, лідер КНР Сі Цзіньпін вважає, що світ вступив у новий період потрясінь і змін. А становище з безпекою в Піднебесній — нестабільне.

Related video

У четвер, 6 липня, голова КНР Сі Цзіньпін закликав керівництво армії поліпшити бойові дії та бойове планування, щоб збільшити ймовірність сприятливого результату в разі реальних бойових дій. Про це повідомляє Reuters.

За словами Сі Цзіньпіна, зараз світ вступив у новий період потрясінь і змін, а становище з безпекою в Піднебесній — більш нестабільне і невизначене. Після свого переобрання на рекордний третій термін він також заявляв, що особливу увагу слід приділяти питанню безпеки, щоб збройні сили країни стали "великою сталевою стіною".

Про це китайський лідер сказав, звертаючись до військових під час інспекції Східного військового округу, штаб-квартира якого розташована в провінції Цзянсу і який відповідальний за безпеку сходу Китаю, зокрема Східнокитайського моря і Тайванської протоки.

Нагадаємо, що в Міноборони США побоюються китайських супутників, які можуть шпигувати й викрадати секрети. Американське військове керівництво вкрай стурбоване розвитком космічної програми КНР. Пекін запланував у рамках цієї ініціативи виконати понад 70 місій.

Також повідомлялося, що американські промисловці виявилися залежними від експортного галію з КНР. З 1 серпня влада Китаю вирішила запровадити контроль над експортом хімікатів на основі галію, германію та низки інших хімічних елементів. Китайські експерти припускають, що це може призвести до складнощів, наприклад у виробництві нових радарів для F-35.