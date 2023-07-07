"Щось та означає": Миколаїв відправить пожежну машину на Кінбурнську косу, — Кім (відео)

Кінбурнська коса, за офіційною інформацією, знаходиться в окупованій ЗС РФ частині Миколаївській області.

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Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім натякнув на звільнення Кінбурнської коси, захопленої російськими військами. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 7 липня.

Керівник ОВА розповів, що триває підготовка пожежної машини до відправлення на Кінбурнську косу. Деталями посадовець не поділився.

"Приїхала перша пожежна машина. Ми її готуємо до передачі для використання на Кінбурнській косі. А це щось та означає", — сказав Кім.

Кінбурнська коса — це піщана коса в Миколаївській області, що знаходиться на відстані 4-7,5 кілометрів від міста Очаків. Дані моніторингового ресурсу Deep State свідчать про те, що коса окупована ЗС РФ.

Фото: Google Maps Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ просувають на Запорізькому напрямі, а також здійснили успішні контратаки на ділянці фронту від Сватового до Кремінної. Успіхи захисники мають і на Бахмутському напрямі.

Речник Східного угруповання сил Сергій Череватий підтвердив 7 липня просування ЗСУ в районі Бахмута. Також він проінформував, що українські військові відбивають масові атаки ЗС РФ на Куп'янсько-Лиманському напрямі.

6 липня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що російські загарбники шкодують про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вона пояснила, що повінь суттєво вплинула на плани ЗС РФ щодо оборони від контрнаступу України.