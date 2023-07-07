"На концерт Кобзона": Сирський показав, як воїни ЗСУ вдарили по позиціях росіян із САУ (відео)

За словами командувача Сухопутних військ, воїни 22-ї ОМБр вдарили по росіянах із САУ "Гвоздика".

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Українські військові атакували позиції російських окупантів із САУ "Гвоздика". Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у себе в Telegram, опублікувавши відповідне відео.

За його словами, на кадрах показано роботу артилеристів із 22-ї ОМБр.

"Розрахунок САУ 2С1 одного з підрозділів відправив на концерт Кобзона чергову партію окупантів. Чудова робота, воїни", — написав він.

Воїни 22-ї ОМБр вдарили по позиціях російських окупантів із САУ "Гвоздика"

Що таке САУ 2С1 "Гвоздика"

122-мм полкова самохідна артилерійська установка. У СРСР серійне виробництво почалося 1971 року і закінчилося наприкінці 1991 року.

Нагадаємо, що Україна підписала контракт зі Словаччиною на виробництво і постачання Zuzana 2. Зеленський під час візиту до Братислави зазначив, що контракт передбачає виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2.

Крім того, 7 липня повідомлялося, що за добу втрати ворога вбитими і пораненими склали майже дві роти. Генерал Тарнавський заявив, що українські захисники продовжують просуватися. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат у техніці та живій силі.