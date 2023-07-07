Контракт або виїзд: сирійський уряд підкорив "вагнерівців" під час заколоту Пригожина, - ЗМІ

Сирійський уряд боявся, що "вагнерівці" почнуть такий же заколот, який вчинив Пригожин. Тому провели кілька дієвих заходів, щоб взяти їх під контроль.

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У Сирії провели низку заходів для знешкодження найманців ПВК "Вагнер", які перебували на території країни. При цьому скористались заколотом Євгена Пригожина і поставили вагнерівцям ультиматум: або вони укладають контракт, або їдуть геть. Про події, які стались з найманцями, ідеться у матеріалі Reuters.

Агентство посилається на анонімні джерела, які розповіли деталі операції зі знешкодження "вагнерівців" в Сирії. Як з'ясувалось, події розгортались саме тоді, коли Пригожин вів своїх підлеглих на Москву — орієнтовно, 24-25 червня.

Сирійський уряд діяв спільно з російськими військовими, які перебувають на території охопленої війною країни. Мета спільних дій — завадити можливому заколоту, якого очікували через дії власника ПВК.

Спецоперація відбувалась за три кроки:

заблокування телефонів;

виклик 12 командирів на російську військову базу;

оголошення ультиматуму — або "вагнерівці" укладають контракт з Міноборони РФ, або мають виїхати з країни.

За приблизними оцінками, у Сирії 250-450 найманців ПВК "Вагнер". Їх удесятеро менше за російський контингент. Джерела Reuters не повідомили, яким був результат ультиматуму.

Варто наголосити, що агентство не отримало офіційних коментарів щодо ситуації ні від Міноборони РФ, ні від уряду Сирії. Є лише оцінка ситуації від експерта з сирійських питань з дослідницького центру у Туреччині. Експерт — Навар Шабан — заявив, що епоха ПВК "Вагнер" у Сирії закінчилась.

Зазначимо, "вагнерівці" долучились до війни в Сирії у 2015 році — тоді ж, коли у війну вступили ЗС РФ. Головне завдання найманців — охорона важливих об'єктів та участь у штурмових діях.

Повідомлялось також і про загиблих. Згідно з даними ЗМІ, у 2018 році американські солдати знищили найманців, які охороняли завод в Сирії — загинуло кілька десятків осіб.

Нагадуємо, після заколоту Пригожина частина "вагнерівців" мала виїхати до Білорусі — такою була домовленість з президентом Олександром Лукашенком. Очікували 8 тис. осіб, але наразі відомо про невелику кількість найманців, які на одному полігоні навчають новобранців стріляти.

Нагадуємо, 12 червня очільник спільноти "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про надзвичайну подію в Сирії. За його даними, повстанці вперше напали на російський конвой, який втратив мінімум чотирьох осіб пораненими.

Тим часом "Інститут вивчення війни" припустив, що Пригожин порушив угоду, яку уклав з Путіним. Зокрема, про це свідчить те, що досі достеменно невідомо, чи він дійсно перебуває на території Білорусі.