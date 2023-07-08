"Армія безстрашних феноменів": ЗСУ спростовують основи військової науки — Міноборони

За словами заступниці голови Міноборони Ганни Маляр, під час контрнаступу ЗСУ просуваються і мінімізують втрати. Всупереч постулату про те, що у наступального угруповання має бути 3-5-кратна перевага в живій силі та техніці.

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До чергової круглої дати — 500 днів війни в Україні — заступниця голови Міноборони Ганна Маляр виділила 10 подій, що стали віхами новітньої української історії. Публікацію опубліковано в Telegram 8 липня.

"Армія безстрашних феноменів і безпрецедентних парадоксів", — так висловилася про українських захисників заступник голови оборонного відомства.

"Жодна сучасна армія світу не була залучена у війні такої високої інтенсивності", — зазначила Маляр. Тепер же до 8 років реального бойового досвіду додалися ще 500 днів.

Протистояння російській агресії Маляр назвала "першою війною безпілотників". За її словами, бойові підрозділи ЗСУ рясніють всілякими БПЛА: повітряними, наземними та водними — все вбудовано в кожен етап бойових дій. Українському ВПК належить такий військовий винахід, як ударні квадрокоптери й FPV-дрони

Українську ППО вона назвала міксом новітніх західних і радянських зразків ППО, доповнену винищувальною авіацією і мобільними групами з ПЗРК.

Під час контрнаступу ЗСУ змушені спростовувати основи військової науки — про те, що у наступального угруповання має бути 3-5-кратна перевага в живій силі й техніці.

Але українська армія веде наступ і звільняє землі в умовах сили, що переважає.

На лінії зіткнень перебуває 5000 жінок, загалом жінок у ЗСУ — понад 42 тисячі.

Унікальна система допомоги пораненим

Розроблено унікальну систему надання допомоги пораненим. "Єдиний медичний простір" — об'єднання військових і цивільних медичних установ і спеціально розроблена система логістики, яка охоплює всю територію країни, при цьому використовуються всі види транспорту. У підсумку, близько 82% поранених військових згодом повертаються в стрій.

Це дозволило істотно знизити смертність військових на етапі евакуації. Завдяки ретельному плануванню наступальних операцій ЗСУ зазнають значно менших втрат, ніж росіяни, які обороняються.

Заступник міністра також зазначила, що українські військові вперше збили гіперзвукову російську ракету "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

За 500 днів також було впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, бойовими операціями та всебічним забезпеченням:

бойова система управління тактичної ланки "Кропива"

платформа із ситуаційної обізнаності Delta

сервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS"

проєкт "Очі".

Нагадаємо, що 7 липня головнокомандувач Валерій Залужний відвідав бійців ЗСУ на двох напрямках фронту.

Також повідомлялося, що контрнаступ України йде з чотирьох сторін. Є тактичний успіх під Бахмутом, а операційний прорив на півдні призведе до втечі ЗС РФ. Про це повідомляє ISW у зведенні від 7 липня.