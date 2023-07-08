"Армия бесстрашных феноменов": ВСУ опровергают основы военной науки — Минобороны

По словам заместителя главы Минобороны Анны Маляр, во время контрнаступления ВСУ продвигаются и минимизируют потери. Вопреки постулату о том, что у наступательной группировки должно быть 3-5-кратное превосходство по части личного состава и техники.

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К очередной круглой дате — 500 дней войны в Украине — замглавы Минобороны Анна Маляр выделила 10 событий, ставших новыми вехами украинской истории. Публикация опубликована в Telegram 8 июля.

"Армия бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов", — так высказалась об украинских защитниках замглавы оборонного ведомства.

"Ни одна современная армия мира не была задействована в войне столь высокой интенсивности", — отметила Маляр. Теперь же к 8 годам реального боевого опыта добавились еще 500 дней.

Противостояние российской агрессии Маляр назвала "первой войной беспилотников". По ее словам, боевые подразделения ВСУ изобилуют всевозможными БПЛА: воздушными, наземными и водными — все встроено в каждый этап боевых действий. Украинскому ВПК принадлежит такое военное изобретение, как ударные квадрокоптеры и FPV-дроны

Украинскую ПВО она назвала миксом новейших западных и советских образцов ПВО, дополненную истребительной авиацией и мобильными группами с ПЗРК.

Во время контрнаступление ВСУ вынуждены опровергать основы военной науки — о том, что у наступательной группировки должно быть 3-5-кратное превосходство в живой силе и технике.

Но украинская армия ведет наступление наступает и освобождает земли в условиях превосходящего превосходства противника.

На линии боестолкновений находится 5000 женщин, всего женщин в ВСУ — свыше 42 тысяч.

Уникальная система помощи раненым

Разработана уникальная система оказания помощи раненым. "Єдиний медичний простір" — объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, которая охватывает всю территорию страны, при этом используются все виды транспорта. В итоге, порядка 82% раненых военных впоследствии возвращаются в строй.

Это позволило существенно снизить смертность военных на этапе эвакуации. За счет тщательного планирования наступательных операций ВСУ несут значительно меньшие потери, чем обороняющиеся россияне.

Замминистра также отметила, что украинские военные впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал" с помощью ЗРК Patriot.

За 500 дней также было внедрено ІТ-решение для управления боем, боевыми операциями и всесторонним обеспечением:

боевая система управления тактического звена "Кропива"

платформа по ситуационной осведомленности Delta

сервис поддержки логистических операций НАТО "LOGFAS"

проект "Очі".

Напомним, что 7 июля главнокомандующий Валерий Залужный посетил бойцов ВСУ на двух направлениях фронта.

Также сообщалось, что контрнаступление Украины идет с четырех сторон. Есть тактический успех под Бахмутом, а операционный прорыв на юге обратит ВС РФ в бегство. Об этом сообщает ISW в сводке от 7 июля.