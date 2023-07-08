Київ під куполом: Резніков розповів про захист міст на 500-й день повномасштабної війни

На думку міністра оборони України, столиці, завдяки ефективній роботі ППО, практично не загрожують російські ракети. На черзі — захист Львова, Харкова, Дніпра та інших міст.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що небо Києва практично захищене від російських ракет. Залишається вирішити питання з іншими містами. Про це він написав у себе Facebook.

"Я не вірив, що росіяни почнуть обстрілювати ракетами мирні міста. Бо це очевидно суперечило їхній меті. Тому надійний захист нашого неба сприймаю як особистий виклик. У Києві ми майже вирішили це завдання. У Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі — ще ні, але працюємо", — зазначає Резніков.

Міністр також додав, що на початку повномасштабної війни він не міг уявити, що населення величезної країни може тотально втратити мораль, закриваючи очі на страшні злочини на полі бою та підтримуючи жахи війни.

"Ми це чуємо у спілкуванні дітей із батьками, чоловіків із подружжям у Росії. Вони самі себе розсудили", — продовжує Резніков.

На думку глави Міністерства оборони України, на те, щоб виправити моральну деградацію росіян, знадобляться десятиліття. Тому Україні необхідно не тільки звільнити свої землі від окупантів, а й зробити так, щоб ще кілька поколінь після не було здатне на агресію.

"Після війни це буде нова Україна. Або не буде ніякої", — резюмує міністр.

Раніше в Офісі президента опублікували відеоролик, присвячений 500 дням повномасштабної війни. На записі президент Володимир Зеленський і командувачі армією подякували українцям, які стійко захищають свободу і незалежність країни.

Також 8 липня глава держави відвідав острів Зміїний, вшанувавши пам'ять полеглих воїнів, де записав відеозвернення до українців. Президент подякував за кожного за стійкість. Гарант також підкреслив, що Україна поверне всі захоплені землі, як це сталося з островом Зміїний.

Нагадаємо, 24 червня внаслідок обстрілу ЗС РФ у Києві загинула молода сімейна пара — Даніель Куриленко та його дружина Юлія Петра. Тієї ночі уламки збитої російської ракети влучили в житловий будинок у Солом'янському районі. Жертвами обстрілу стали п'ятеро людей.