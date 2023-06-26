Обстріл Києва 24 червня: стало відомо про загибель пари, що захоплювались середньовіччям (фото)

Уламки російської ракети влучили у житловий будинок в Солом’янському районі, а жертвами ворожого обстрілу стали п'ятеро осіб.

Related video

24 червня внаслідок обстрілу ЗС РФ загинули Даніель Куриленко та його дружина Юлія Петра. Про це повідомили 25 червня у соцмережах Клубу історичної реконструкції Рарог.

"В їхню квартиру влучила частина ракети. Сьогодні їхні тіла були ідентифіковані", — йдеться у пості.

Прощання з парою відбудеться 27 червня. Місце та час проведення церемонії наразі невідомі.

"Цей місяць став чорним для нашої сім'ї, це велике горе. Проте згадуємо їх з любов'ю та пошаною. Співчуття родині та друзям. Залишайте свої світлі спогади про чудових Даню та Юлю, щоб ми ніколи їх не забули", — зазначено в публікації.

Фото: Соцмережi

Друг подружжя Ігор Бараннік поділився, що сумує за загиблими Куриленком та Петрою.

"Дякую вам за допомогу у скрутну годину, дякую вам за той час, що проводили разом на фестивалях! Шкода, що так мало часу", — написав він.

Раїса Дума розповіла, що раніше працювала з Куриленком, та згадала, якою він був людиною.

"Розумний, добрий, молодий хлопець. Світла памʼять", — зазначила вона.

Маріна Соріна повідомила, що пара була частиною кола спілкування її матері.

"Їхній ідеальний середньовічний світ був світом їхньої мрії. Середньовічний росіянин їх вбив", — підкреслила жінка.

Нагадаємо, 24 червня МВС опублікувало перші кадри з багатоповерхівки, в яку влучили уламки російської ракети. Рятувальні роботи почалися вже за кілька хвилин після удару.

25 червня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ідентифікували ще двох загиблих внаслідок ворожого обстрілу у Солом’янському районі. Як відомо, падіння уламків призвело до загибелі п’яти осіб.