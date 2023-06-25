Ракетний удар по Києву: кількість жертв зросла, люди ще під завалами, — Кличко (фото)

За словами мера столиці, ліквідація наслідків ворожої атаки триває, рятувальники все ще перебувають у пошкодженому будинку. Площу двору перекрито.

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Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих під завалами багатоповерхового житлового будинку в Солом'янському районі Києва, у який напередодні, 24 червня, влучила ворожа ракета. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває, рятувальники все ще перебувають у пошкодженому будинку.

За словами Кличка, загинуло загалом п'ять мешканців будинку, в який влучила частина російської ракети. У ДСНС повідомили, що постраждало понад десять осіб, частину госпіталізували, а іншим допомогу надали на місці. Із будинку евакуювали всіх інших.

Будинок у Солом'янському районі, у який влучили осколки

Частина мешканців усе ще може бути під завалами на пошкоджених поверхах. У дворі багато пошкоджених машин, площу двору перекрито.

Наслідки потрапляння уламків ракет у Солом'янському районі Наслідки потрапляння уламків ракет у Солом'янському районі

У МВС показали перші хвилини після падіння уламків ракети РФ у будинок у Солом'янському районі. За словами правоохоронців, багатьох людей вдалося дістати з-під завалів і перевезти в безпечні місця. Повідомляють, що рятувальні роботи на місці почалися за кілька хвилин після трагедії.

За даними ДСНС, на місці загалом працювали 90 рятувальників із кількох відомств і 22 одиниці спецтехніки. Щобільше, співробітникам держслужб допомагали пересічні громадяни.

Нагадаємо, що в ніч на 25 червня ЗС РФ обстріляли житлові квартали Херсона, є загиблий.

Також повідомлялося, що окупанти вбили 16-річного підлітка в Бердянську. Молоді українські активісти, за даними проросійських ЗМІ, стріляли з автоматів на набережній міста, за що були "знищені".