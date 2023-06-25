Ракетный удар по Киеву: число жертв возросло, люди еще под завалами, — Кличко (фото)

По словам мэра столицы, ликвидация последствий вражеской атаки продолжается, спасатели все еще находятся в поврежденном доме. Площадь двора перекрыта.

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Спасатели нашли тела еще двух погибших под завалами многоэтажного жилого здания в Соломенском районе Киева, в который накануне, 24 июня, попала вражеская ракета. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается, спасатели все еще находятся в поврежденном доме.

По словам Кличко, погибло в общей сложности пять жильцов дома, в который попала часть российской ракеты. В ГСЧС сообщили, что пострадало более десяти человек, часть госпитализировали, а другим помощь оказали на месте. Из дома эвакуировали всех остальных.

Дом в Соломенском районе, в который попали осколки

Часть жильцов все еще может быть под завалами на поврежденных этажах. Во дворе много поврежденных машин, площадь двора перекрыта.

Последствия попадания обломков ракет в Соломенском районе Последствия попадания обломков ракет в Соломенском районе

В МВД показали первые минуты после падения обломков ракеты РФ в дом в Соломенском районе. По словам правоохранителей, многих людей удалось достать из-под завалов и перевезти в безопасные места.

Сообщается, что спасательные работы на месте начались спустя несколько минут после трагедии.

По данным ГСЧС, на месте в общей сложности работали 90 спасателей из нескольких ведомств и 22 единицы спецтехники. Более того, сотрудникам госслужб помогали рядовые граждане.

Напомним, что в ночь на 25 июня ВС РФ обстреляли жилые кварталы Херсона, есть погибший.

Также сообщалось, что оккупанты убили 16-летнего подростка в Бердянске. Молодые украинские активисты, по данным пророссийских СМИ, стреляли из автоматов на набережной города, за что были "уничтожены".