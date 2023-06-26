Обстрел Киева 24 июня: стало известно о гибели пары, увлекавшейся средневековьем (фото)

Обломки российской ракеты попали в жилой дом в Соломенском районе, а жертвами вражеского обстрела стали пять человек.

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24 июня в результате обстрела ВС РФ погибли Даниэль Куриленко и его жена Юлия Петра. Об этом сообщили 25 июня в соцсетях Клуба исторической реконструкции Рарог.

"В их квартиру попала часть ракеты. Сегодня их тела были идентифицированы", — говорится в посте.

Прощание с парой состоится 27 июня. Место и время проведения церемонии пока неизвестны.

"Этот месяц стал черным для нашей семьи, это большое горе. Однако вспоминаем их с любовью и уважением. Соболезнования семье и друзьям. Оставляйте свои светлые воспоминания о замечательных Дане и Юле, чтобы мы никогда их не забыли", — говорится в публикации.

Фото: Соцсети

Друг супругов Игорь Баранник поделился, что скорбит по погибшим Куриленко и Петре.

"Спасибо вам за помощь в трудный час, спасибо вам за то время, что проводили вместе на фестивалях! Жаль, что так мало времени", — написал он.

Раиса Дума рассказала, что раньше работала с Куриленко, и вспомнила, каким он был человеком.

"Умный, добрый, молодой парень. Светлая память", — отметила она.

Марина Сорина сообщила, что пара была частью круга общения ее матери.

"Их идеальный средневековый мир был миром их мечты. Средневековый русский их убил", — подчеркнула женщина.

Напомним, 24 июня МВД опубликовало первые кадры из многоэтажки, в которую попали обломки российской ракеты. Спасательные работы начались уже через несколько минут после удара.

25 июня городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что идентифицировали еще двух погибших в результате вражеского обстрела в Соломенском районе. Как известно, падение обломков привело к гибели пяти человек.