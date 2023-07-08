Киев под куполом: Резников рассказал о защите городов на 500-й день полномасштабной войны

По мнению министра обороны Украины, столице, благодаря эффективной работе ПВО, практически не угрожают российские ракеты. На очереди — защита Львова, Харькова, Днепра и других городов.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что небо Киева практически защищено от российских ракет. Остается решить вопрос с другими городами. Об этом он написал у себя Facebook.

"Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе — еще нет, но работаем", — отмечает Резников.

Министр также добавил, что в начале полномасштабной войны он не мог представить, что население огромной страны может тотально потерять мораль, закрывая глаза на страшные преступления на поле боя и поддерживая ужасы войны.

"Мы это слышим в общении детей с родителями, мужчин с супругами в России. Они сами себя рассудили", — продолжает Резников.

По мнению главы Министерства обороны Украины, на то, чтобы исправить нравственную деградацию россиян, понадобятся десятилетия. Поэтому Украине необходимо не только освободить свои земли от оккупантов, но и сделать так, чтобы еще несколько поколений после не было способно на агрессию.

"После войны это будет новая Украина. Или не будет никакой", — резюмирует министр.

Ранее в Офисе президента опубликовали видеоролик, посвященный 500 дням полномасштабной войны. На записи президент Владимир Зеленский и и командующие армией поблагодарили украинцев, стойко защищающих свободу и независимость страны.

Также 8 июля глава государства посетил остров Змеиный, почтив память павших воинов, где записал видеообращение к украинцам. Президент поблагодарил за каждого за стойкость. Гарант также подчеркнул, что Украина вернет все захваченные земли, как это произошло с островом Змеиный.

Напомним, 24 июня в результате обстрела ВС РФ в Киеве погибла молодая семейная пара — Даниэль Куриленко и его супруга Юлия Петра. В ту ночь обломки сбитой российской ракеты попали в жилой дом в Соломенском районе. Жертвами обстрела стали пять человек.