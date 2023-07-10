Вибухи у Криму: в РФ заявили про атаку двох безпілотників

БпЛА нібито атакували об'єкти в Кіровському районі окупованого Криму, а уламки збитих безпілотників досі шукають.

Related video

В окупованому Криму в Кіровському районі сили російської ППО збили 2 безпілотники. Про це повідомляє 10 липня російське видання Shot.

За інформацією ЗМІ, два невідомих беспілотника збили вчора, 9 липня, ввечері

"Повітряні цілі були знищені на початку одинадцятої над територією Кіровського району, розташованого на сході республіки. Уламки апаратів зараз шукають оперативні служби, попередньо ніхто не постраждав, пошкоджень на землі немає", — йдеться в повідомленні.

Окупаційна влада Криму інформацію про атаку безпілотниками Кіровського району на півострові не коментувала.

Місцеві телеграм-канали поширили також інформацію про вибухи у місті Джанкой вночі 9 липня. В Міноборони РФ заявили, що Київ 9 липня "безуспішно намагався вдарити по Криму, Ростовській і Калузькій областях" зенітними ракетами С-200, а російська ППО нібито знищила дві ракети С-200, ще дві ракети було відхилено від курсу РЭБ, а жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо, що російські окупанти укріплюють коридори з тимчасово окупованого Криму на материкову Україну. Так, загарбники готують півострів до оборони в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що у Криму біля Керченського мосту 9 липня пронісся смерч. Півострів накрило зливами з грозами, градом і шквалами з поривами до 20 метрів на секунду.