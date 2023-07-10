Заблукав: у Тюмені танк РФ ледве не розчавив цивільних на березі озера, — росЗМІ (відео)

Російський танк виїхав з кущів прямо в зону відпочинку громадян. До найближчих відпочивальників залишалось близько одного метра.

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Російський екіпаж спрямував танк прямо у зону відпочинку, де відпочивали цивільні громадяни РФ. Бронемашина лавірувала між деревами та відпочивальниками, які не очікували побачити військову техніку на пляжі біля озера. Відео опублікувало російське видання "Підйом".

Автори допису стверджують, що місцевість, де сталась надзвичайна подія — це Тюмень, яка розташована за 2 тис. кілометрів від лінії фронту в Україні.

На відео видно, як на броні сидять два члени екіпажа, які точно бачили, де саме переміщується машина. Спершу танк проїхався прямо посеред відпочивальників на березі озера, потім повернув перпендикулярно і рушив "по своїм справам". Між тим за подіями спостерігали росіяни, які не очікували такої розваги на пляжі: знімали подію на смартфони.

Танк ЗС РФ - у зоні відпочинку в Тюмені

На якусь мить бронемашині довелось лавірувати — вона пройшла за метр від людей, здійнявши хмару куряви.

Місцеве командування, з яким спілкувались російські журналісти, заявило, що пляж — заборонена зона у межах полігону. Тому цивільних там просто не повинно було б бути.

Танк ЗС РФ на пляжі в Тюмені

Нагадуємо, під час параду на 9 травня ЗС РФ потрапили у "незручну ситуацію". Зокрема, російське командування презентувало у Москві нібито покращений танк Т-62 — наварило на передній броні додатковий захист. Однак експерт з групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що цей захист міг допомогти у 60-ті роки минулого століття, але не зараз.

Між тим російські танкісти на лінії фронту також намагаються підвищити захист своїх бронемашин. Наприклад, для цього вони прикривають поверхню "гумовими лопухами" і на додачу прикручують на дах броню Релікт-1, яка насправді призначена для захисту бокових частин. Олександр Коваленко припустив, що таким способом росіяни готуються до зустрічі з Leopard 2, які тоді ще тільки очікувались на фронті.

Тим часом у мережі опублікували відео з Leopard-2, які отримали ЗСУ. На відео видно, що до німецьких танків прикріпили радянський реактивний захист "Контакт-1". Мета подібного покращення — захистити німецьку бронемашину від снарядів російських танків Т-72 та Т-90 "Прорив".