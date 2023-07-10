Заблудился: в Тюмени танк РФ чуть не раздавил гражданских на берегу озера, — росСМИ (видео)

Российский танк выехал из кустов прямо в зону отдыха граждан. До ближайших отдыхающих оставалось около одного метра.

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Российский экипаж направил танк прямо в зону отдыха, где отдыхали гражданские граждане РФ. Бронемашина лавировала между деревьями и отдыхающими, которые не ожидали увидеть военную технику на пляже у озера. Видео опубликовало российское издание "Подъем".

Авторы сообщения утверждают, что местность, где произошло чрезвычайное происшествие — это Тюмень, которая расположена в 2 тыс. километров от линии фронта в Украине.

На видео видно, как на броне сидят два члена экипажа, которые точно видели, где именно перемещается машина. Сначала танк проехался прямо посреди отдыхающих на берегу озера, затем повернул перпендикулярно и двинулся "по своим делам". Между тем за происходящим наблюдали россияне, которые не ожидали такого развлечения на пряже: снимали событие на смартфоны.

Танк ВС РФ — в зоне отдыха в Тюмени

На какое-то мгновение бронемашине пришлось лавировать — она прошла в метре от людей, подняв облако пыли.

Местное командование, с которым общались российские журналисты, заявило, что пляж — запретная зона в пределах полигона. Поэтому гражданских там просто не должно было бы быть.

Танк ВС РФ на пляже в Тюмени

Напоминаем, во время парада на 9 мая ВС РФ попали в "неловкую ситуацию". В частности, российское командование представило в Москве якобы улучшенный танк Т-62 — наварило на передней броне дополнительную защиту. Однако эксперт из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что эта защита могла помочь в 60-е годы прошлого века, но не сейчас.

Между тем российские танкисты на линии фронта также пытаются повысить защиту своих бронемашин. Например, для этого они прикрывают поверхность "резиновыми лопухами" и в придачу прикручивают на крышу броню Реликт-1, которая на самом деле предназначена для защиты боковых частей танка. Александр Коваленко предположил, что таким способом россияне готовятся к встрече с Leopard 2, которые тогда еще только ожидались на фронте.

Тем временем в сети опубликовали видео с Leopard-2, которые получили ВСУ. На видео видно, что к немецким танкам прикрепили советскую реактивную защиту "Контакт-1". Цель подобного улучшения — защитить немецкую бронемашину от снарядов российских танков Т-72 и Т-90 "Прорыв".