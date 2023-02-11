В ожидании Leopard-2 российские танкисты кустарно повышают защиту своих танков. Но не поможет

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Танкисты российских оккупационных войск повсеместно пытаются увеличить выживаемость своей техники кустарными методами, устанавливая дополнительную защиту в режиме "в гараже" и "на коленке".

Это обусловлено тем, что имеющие огромное количество ослабленных зон по сравнению с западной техникой российские (читай — советские) танки так и не обзавелись в заводских условиях серийной и качественной модернизацией, обеспечивающей необходимый уровень выживаемости.

Так, в танковых подразделениях РОВ на Т-72Б3 устанавливают на ослабленные зоны дополнительные модули динамической защиты "Контакт-5", а также на зону на крыше башни выше маски орудия и возле люка механика-водителя на верхней трети лобового бронелиста.

Также отмечается размещение на башне танков Т-72Б3, особенно на крыше, динамической защиты Реликт-1. То есть если завод проблему повышения защиты не решил, так шуруповерт в помощь?

Отмечу, что ДЗ "Реликт-1" предназначен для обеспечения защиты бортовых секций. Если заканчивать тему с нестандартным применением ДЗ "Реликт-1", то ее можно сейчас видеть и на нижней лобовой детали российских танков, аналогично кустарно устанавливаемых, практически в полевых условиях. При этом порою экипажи жертвуют защитой бортов.

Недостатки лобового бронирования танков Т-72 известны со времен их создания, но "великий", "могучий" и "не имеющий аналогов в мире" ВПК России это проблему не может решить до сих пор. Ибо нет комплексного подхода и технической, а также технологической возможности.

Также на танках Т-72 на блоки динамической защиты "Контакт-5" на бортах башни танка сейчас повсеместно стараются крепить резиновые "лопухи", на которых установлены блоки ДЗ "Контакт-1". Таким образом кулибины пытаются повысить бронирование погона башни.

Учитывая то, насколько массовый эффект приобретает такая кустарная "модернизация" российских танков, можно говорить о том, что, не имея возможности обеспечить заводское повышение уровня защиты ОБТ, командование РОВ дало команду повышать оную кустарно.

Что же, россияне не на шутку опасаются встречи с танками западного образца, опережающими их антиквариат на поколение, если не на два или даже более. Но примитивная дополнительная защита на болтах и резинотканевые накладки как-то не особо впечатляет и больше похожи на эффект плацебо для суицидников.

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