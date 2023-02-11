В очікуванні Leopard-2 російські танкісти кустарно підвищують захист своїх танків. Але не допоможе

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Танкісти російських окупаційних військ повсюдно намагаються збільшити виживання своєї техніки кустарними методами, встановлюючи додатковий захист у режимі "в гаражі" і "на коліні".

Це зумовлено тим, що російські (читай — радянські) танки, які мають величезну кількість ослаблених зон порівняно із західною технікою, так і не обзавелися в заводських умовах серійною і якісною модернізацією, що забезпечує необхідний рівень виживання.

Так, у танкових підрозділах РОВ на Т-72Б3 встановлюють на ослаблені зони додаткові модулі динамічного захисту "Контакт-5", а також на зону на даху вежі вище за маску зброї та біля люка механіка-водія на верхній третині лобового бронелиста.

Також відзначається розміщення на башті танків Т-72Б3, особливо на даху динамічного захисту Релікт-1. Тобто якщо завод проблему підвищення захисту не розв'язав, то шуруповерт на допомогу?

Зазначу, що ДЗ "Релікт-1" призначений для забезпечення захисту бортових секцій. Якщо закінчувати тему з нестандартним застосуванням ДЗ "Релікт-1", то її можна зараз бачити і на нижній лобовій деталі російських танків, аналогічно встановлюваних кустарно, практично в польових умовах. Водночас часом екіпажі жертвують захистом бортів.

Недоліки лобового бронювання танків Т-72 відомі з часів їх створення, але "великий", "могутній" і "не має аналогів у світі" ВПК Росії цю проблему не може розв'язати досі. Бо немає комплексного підходу та технічної, а також технологічної можливості.

Також на танках Т-72 на блоки динамічного захисту "Контакт-5" на бортах башти танка зараз повсюдно намагаються кріпити гумові "лопухи", на яких встановлені блоки ДЗ "Контакт-1". Так, кулібіни намагаються підвищити бронювання погона башти.

Враховуючи те, наскільки масового ефекту набуває така кустарна "модернізація" російських танків, можна говорити про те, що, не маючи можливості забезпечити заводське підвищення рівня захисту ОБТ, командування РОВ дало команду підвищувати її кустарно.

Що ж, росіяни не на жарт побоюються зустрічі з танками західного зразка, що випереджають їхній антикваріат на покоління, якщо не на два або навіть більше. Але примітивний додатковий захист на болтах і гумотканинні накладки якось не особливо вражає і більше схожі на ефект плацебо для суїцидників.

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