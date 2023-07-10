"Десятки вбитих і поранених": Сили оборони розгромили "кадирівців" під Бахмутом, — Атеш

Партизанський рух повідомляє, що разом із "кадирівцями" важких втрат зазнають військовослужбовці 83 окремої десантно-штурмової бригади та 57 і 72 окремих мотострілецьких бригад ЗС РФ.

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Сили оборони України розгромили "кадирівців" біля Бахмута. Про це повідомляє угруповання партизанів "Атеш" із посиланням на свого агента в лавах ЗС РФ.

Повідомляється, що внаслідок дій українських військових "кадирівці" зазнали важких втрат.

"Десятки вбитих і поранених. Вони тікають із позицій крутіше за багатьох мобіків", — ідеться в повідомленні.

Крім того, разом із "кадирівцями" важких втрат зазнають військовослужбовці 83 окремої десантно-штурмової бригади та 57/72 окремих мотострілецьких бригад ЗС РФ.

За словами партизанів, "кадирівці" почувалися впевненіше в лавах загородзагонів, коли потрібно було відправляти росіян у "м'ясні штурми".

"Сили оборони України взяли місто (Бахмут, — ред.) під вогневий контроль і розв'язка зовсім скоро", — ідеться в повідомленні.

Також повідомлялося, що українські захисники не вважають "кадирівців" якоюсь страшною силою, бо з досвіду знають, що їхні підрозділи "розбирають на запчастини" навіть новобранці ЗСУ. Як заявив командир батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади оперативного призначення НГУ Петро Кузик, бравих чеченських вояків вони досі не бачили, щоправда кажуть, що їхня присутність на перебіг бойових дій не вплине...

Крім того, пресофіцер бригади ЗСУназвав передумови для успішного наступу. Якщо вдасться взяти під контроль населені пункти Берхівка і Кліщіївка, то місто Бахмут потрапить у "вогняний мішок", каже начальник пресслужби 26 ОАБр.