Кілер відстежив маршрут російського військового Ржицького за спортивним додатком, — ЗМІ (фото)

За даними журналістів, командир підводного човна, який міг обстрілювати Вінницю, практично завжди дотримувався одного маршруту пробіжок. Це могло допомогти вбивці вибрати відповідне місце для розстрілу.

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Людина, яка вбила в Краснодарі заступника начальника відділу мобілізації Станіслава Ржицького, могла прорахувати маршрут його пересування завдяки додатку Strava. Ржицький регулярно ділився з користувачами спортивного додатка результатами своїх пробіжок. Про це повідомляє Baza.

Зазначається, що він практично завжди дотримувався одного й того самого маршруту. Ця обставина могла допомогти вбивці вибрати відповідне місце для розстрілу російського військового.

Маршрути забігів Станіслава Ржицького Маршрути забігів Станіслава Ржицького

На ранковій пробіжці 42-річний Ржицький дістав чотири поранення та загинув на місці.

Що відомо про Станіслава Ржицького?

Ржицький раніше проходив службу на флоті й командував підводним човном "Краснодар", укомплектованим ракетами "Калібр". За даними розвідки України, його підводний човен був задіяний в атаці на Вінницю в липні минулого року. Ракети "Калібр" випускалися з акваторії Чорного моря.

За інформацією українських розвідслужб, російський військовий дійшов висновку про те, що завдавати ракетні удари з високим ризиком для цивільних неефективно. Судячи з усього, його ліквідували свої ж за відмову виконувати бойові накази та піддавати ракетним обстрілам мирні українські міста.

Ба більше, людина з такими ж ім'ям і прізвищем числиться в базі "Миротворця". Згадується про те, що він був командиром підводного човна "Алроса".

На сайті тепер є й дата ліквідації Ржицького: 10.07.2023 року.

Сторінка Ржицького на сайті "Миротворця"

Нагадаємо, що в Краснодарі застрелили російського військкома, який раніше керував підводним човном. За даними журналістів, о восьмій годині ранку 10 липня Ржицький вирушив на пробіжку. Неподалік від спортивного комплексу "Олімп" убивця чотири рази вистрілив у груди й спину російському військовому. Від отриманих поранень той загинув на місці.

Також повідомлялося, що, за даними ЗМІ, війська РФ застосовують у районі Куп'янська снаряди з флешетами. Міжнародні конвенції забороняють використання подібних снарядів із металевими дротиками поблизу цивільних об'єктів.