У Луганській області в окупантів закінчилися гроші: замість зарплати — награбоване, — ОВА

За словами глави адміністрації Артема Лисогора, територією регіону тривають показові ремонти, але через відсутність фінансування противнику складно знайти робочу силу. Найманцям обіцяють, що вони зможуть забрати все, що попадеться на очі.

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Російські окупанти в Луганській області почали видавати зарплату будівельникам не грошима, а награбованим у місцевих жителів майном. Про це 11 липня у своєму Telegram-каналі написав голова обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, зафіксовано такі випадки в Сєвєродонецьку, звідки давно вже виїхали "будівельники-гастролери", які встигли отримати від цього свою вигоду. На їхні місця почали набирати місцевих жителів, але вони теж відмовилися працювати, коли дізналися, що грошей немає.

"Але вікна та радіатори залишилися, тож вакансії почали закривати чоловіками з навколишніх сіл. Одразу попередили, що коштів не буде, тож на оплату праці слід заробляти власноруч — що побачив, те й його", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що в одному з будинків мали розпочати 10 липня ремонт, про що місцевих мешканців попередили заздалегідь, але через війну частина будинку стоїть пустою і багато хто не проживає за адресою.

Наймані працівники, яких все ж таки вдалося знайти, вирішили розпочати будівельні роботи на два дні раніше і о 6 ранку почали заходити до квартир громадян.

Розмістилися вони на час ремонту в порожніх квартирах, які їм сподобалися.

Крім того, загарбники змушували підприємців Луганської області зареєструвати свій бізнес за російським законодавством до 1 липня, але далеко не всі пішли на такий крок, за що тепер отримують погрози.

"Зараз, коли термін минув, їм нагадують про втрату права на ведення відповідної діяльності та погрожують кримінальною відповідальністю. Вимагають припинити діяльність й обіцяють невтішні наслідки, якщо підприємці не відреагують на погрози. Перереєстрація відбувається лише при наявності у власника паспорта рф", — пишуть в ОВА.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що ЗС РФ перевозять снаряди в цивільні квартали Маріуполя. Вони облаштовують склади поруч із житловими будинками і сподіваються, що прикриваючись людьми зможуть уберегти своє озброєння.