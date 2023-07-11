В Луганской области у оккупантов закончились деньги: вместо зарплаты — награбленное, — ОВА

По словам главы администрации Артема Лысогора, по территории региона продолжаются показательные ремонты, но из-за отсутствия финансирования противнику сложно найти рабочую силу. Наемникам обещают, что они смогут забрать все, что попадется на глаза.

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Российские оккупанты в Луганской области начали выдавать зарплату строителям не деньгами, а награбленных у местных жителей имуществом. Об этом 11 июля в своем Telegram-канале написал глава областной военной администрации Артем Лысогор.

По его словам, зафиксированы такие случаи в Северодонецке, откуда давно уже уехали "строители-гастролеры", которые успели получить от этого свою выгоду. На их места начали набирать местных жителей, но они тоже отказались работать, когда узнали, что денег нет.

"Но окна и радиаторы остались, поэтому вакансии начали закрывать мужчинами из окрестных сел. Сразу предупредили, что средств не будет, поэтому на оплату труда следует зарабатывать своими руками – что увидел, то и его", — говорится в сообщении.

Примечательно, что в одном из домов должна были начать 10 июля ремонт, о чем местных жителей предупредили заранее, но из-за войны часть дома пустует и многие не проживают по адресу.

Наемные работники, которых все же удалось найти, решили начать строительные работы на два дня раньше и в 6 утра начали вскрывать квартиры граждан.

Разместились они на время ремонта в пустых квартирах, которые им понравились.

Кроме того, захватчики заставляли предпринимателей Луганской области зарегистрировать свой бизнес по российскому законодательству до 1 июля, но далеко не все пошли на такой шаг, за что теперь получают угрозы.

"Сейчас, когда срок истек, им напоминают об утрате права на ведение соответствующей деятельности и угрожают уголовной ответственностью. Требуют прекратить деятельность и обещают нелестные последствия, если предприниматели не отреагируют на угрозы. Перерегистрация происходит только при наличии у владельца паспорта РФ", — пишут в ОВА.

Напомним, 10 июля сообщалось, что ВС РФ перевозят снаряды в гражданские кварталы Мариуполя. Они обустраивают склады рядом с жилыми домами и надеются, что прикрываясь людьми смогут уберечь свое вооружение.