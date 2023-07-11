Протипіхотні, запальні, протиелектричні: які касетні бомби отримає Україна

Найближчий предок касетних боєприпасів — картеч, артилерійський снаряд, що призначався для ураження живої сили на 300 метрах. А перші сучасні касетні боєприпаси з'явилися в нацистській Німеччині.

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На озброєнні ЗСУ в доступному в найближчому майбутньому мають з'явитися касетні боєприпаси, які перебувають під забороною в низці країн, окрім, зокрема, України, США і РФ та деяких інших. Йдеться про авіабомби та артилерійські снаряди зразка НАТО. Анонс постачання озброєнь, які застосовуються порівняно давно в історії світових воєн, викликав полярні оцінки в глобальній спільноті. Світ розділився на відвертих супротивників, і тих, хто все ж таки визнає, що, хоча це і зло, але необхідне (Джо Байден). Разом з тим Київ безумовно потребує касетних боєприпасів стосовно поточного контрнаступу. Про що Фокус пише в статті "Касетні боєприпаси в Україні. Що відомо про "заборонену" зброю, і про що мовчать експерти".

Найближчий предок касетних боєприпасів — картеч, артилерійський снаряд, призначений для ураження відкритої живої сили на відстані до 300 метрів. Картеч була широко поширена в XIX столітті.

Сучасна історія касетних боєприпасів сягає часів Другої Світової, їхніми родоначальниками вважаються німці. У нацистській Німеччині з'явилася т.зв. Sprengbombe Dickwandig "бомба-метелик" або SD-2. Зі свого боку, американські військові інженери створили 9-кілограмову осколкову бомбу М41, скомпоновану в кластери по 6-25 штук з детонаторами.

Кластерні бомби, як їх називають у США, активно застосовували у В'єтнамській війні, зокрема, під час бомбардувань Лаосу було скинуто близько 260 млн мінібомб.

Використані касетні боєприпаси

DPICM

Сучасна американська армія використовує т.зв. вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM).

Це артилерійські снаряди M80 для 105-мм гаубиць M119, 155-мм снаряди M864 для гармат більшого калібру (M777 і САУ M109 Paladin). Кількість суббоєприпасів в одному снаряді може бути близько 48 одиниць, а радіус ураження — 30 км.

У Міноборони США також є авіаційні бомби з касетною бойовою частиною МК-20 Rockeye II, CBU-52 і CBU-71.

МК-20 — бомба вагою 222 кг з 247 кумулятивними суббоєприпасами і зарядами, що пробивають броню товщиною близько 190 мм. Така бомба може охопити площу футбольного поля. Носієм авіабомб служить американський штурмовик A-10 Thunderbolt II.

До всього іншого, є і касетні боєприпаси до РСЗВ M142 HIMARS та керовані снаряди GMLRS 227-мм.

Вибухи касетних бомб

Різновиди касетних бомб

Касетні авіабомби — авіаційний боєприпас, тонкостінна бомба з мінами або бомбочками — протитанковими, протипіхотними, запалювальними тощо. Їх розкидає розривний заряд, який детонується дистанційно на певній висоті.

— авіаційний боєприпас, тонкостінна бомба з мінами або бомбочками — протитанковими, протипіхотними, запалювальними тощо. Їх розкидає розривний заряд, який детонується дистанційно на певній висоті. Запальні касетні бомби розробляли для того, щоб розпалювати пожежі. Призначення те саме, що й у звичайних запалювальних бомб, у яких знаходяться суббоєприпаси з білим фосфором або напалмом. У деяких із них є термобаричний аерозоль, що вибухає під високим тиском.

розробляли для того, щоб розпалювати пожежі. Призначення те саме, що й у звичайних запалювальних бомб, у яких знаходяться суббоєприпаси з білим фосфором або напалмом. У деяких із них є термобаричний аерозоль, що вибухає під високим тиском. Протипіхотні касетні бомби з осколково-фугасною дією вражають живу силу і знищують неброньовані цілі. У низці випадків такі боєприпаси оснащувалися детонаторами-пастками для детонації із запізненням.

з осколково-фугасною дією вражають живу силу і знищують неброньовані цілі. У низці випадків такі боєприпаси оснащувалися детонаторами-пастками для детонації із запізненням. Кумулятивні заряди — це компонент основної маси протитанкових боєприпасів. Вони призначені для пробивання танкової броні, БТР та іншої техніки.

— це компонент основної маси протитанкових боєприпасів. Вони призначені для пробивання танкової броні, БТР та іншої техніки. Протиелектричний боєприпас CBU-94/B містить деякий заряд вибухової речовини, що розкидає 147 котушок із тонкого волокна, яке проводить електричний струм. Котушки з вуглецю або скла з алюмінієвим покриттям. Призначені ці снаряди для того, щоб виводити з ладу і пошкоджувати лінії електропередач. Тобто створюється коротке замикання ЛЕП і підстанцій.

Нагадаємо, що касетні снаряди покликані замінити F-16. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснив свою думку щодо озброєнь, які США передадуть Україні.

Також повідомлялося, що оголошуючи про постачання Києву касетних боєприпасів, президент США Джо Байден випадково розкрив секрети американської армії: "Дістав кота з мішка".