Противопехотные, зажигательные, противоэлектрические: какие кассетные бомбы получит Украина

Ближайший предок кассетных боеприпасов — картечь, артиллерийский снаряд, предназначавшийся для поражения живой силы на 300 метрах. А первые современные кассетные боеприпасы появились в нацистской Германии.

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На вооружении ВСУ в обозримом будущем должны оказаться кассетные боеприпасы, которые находятся под запретом в ряде стран, кроме, среди прочего, Украины, США и РФ и некоторых других. Речь идет об авиабомбах и артиллерийских снарядах образца НАТО. Анонс поставок вооружений, которые применяются сравнительно давно в истории мировых войн, вызвал полярные оценки в глобальном сообществе. Мир разделился на откровенных противников, и тех, кто все же признает, что, хотя это и зло, но необходимое (Джо Байден). Вместе с тем Киев определенно нуждается в кассетных боеприпасах применительно к текущему контрнаступлению. О чем Фокус пишет в статье "Кассетные боеприпасы в Украине. Что известно о "запрещенном" оружии, и о чем молчат эксперты".

Ближайший предок кассетных боеприпасов — картечь, артиллерийский снаряд, предназначенный для поражения открытой живой силы на расстоянии до 300 метров. Картечь была широко распространена в XIX веке.

Современная история кассетных боеприпасов восходит ко временам Второй Мировой, их родоначальниками считаются немцы. В нацистской Германии появилась т.н. Sprengbombe Dickwandig "бомба-бабочка" или SD-2. В свою очередь, американские военные инженеры создали 9-килограммовую осколочную бомбу М41, скомпонованную в кластеры по 6-25 штук со взрывателями.

Кластерные бомбы, как их называют в США, активно применялись в Вьетнамской войне, в частности, при бомбардировках Лаоса было сброшено порядка 260 млн мини-бомб.

Использованные кассетные боеприпасы

Современная американская армия использует т.н. Усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения (DPICM).

Это артиллерийские снаряды M80 для 105-мм гаубиц M119, 155-мм снаряды M864 для орудий большего калибра (M777 и САУ M109 Paladin). Число суббоеприпасов в одном снаряде может быть порядка 48 единиц, а радиус поражения — 30 км.

У Минобороны США также имеются авиационные бомбы с кассетной боевой частью МК-20 Rockeye II, CBU-52 и CBU-71.

МК-20 — бомба весом 222 кг с 247 кумулятивными суббоеприпасами и зарядами, пробивающими броню толщиной около 190 мм. Такая бомба может охватить площадь футбольного поля. Носителем авиабомб служит американский штурмовик A-10 Thunderbolt II.

Ко всему прочему, есть и кассетные боеприпасы к РСЗО M142 HIMARS и управляемые снаряды GMLRS 227-мм.

Взрывы кассетных бомб

Разновидности кассетных бомб

Кассетные авиабомбы — авиационный боеприпас, тонкостенная бомба с минами или бомбочками — противотанковыми, противопехотными, зажигательными и пр. Их разбрасывает разрывной заряд, который детонируется дистанционно на определенной высоте.

Зажигательные кассетные бомбы разрабатывались с тем, чтобы разжигать пожары. Предназначение то же, что и у обычных зажигательных бомб, в которых находятся суббоеприпасы с белым фосфором или напалмом. В некоторых из них есть термобарический аэрозоль, взрывающийся под высоким давлением.

Противопехотные кассетные бомбы с осколочно-фугасным действием поражают живую силу и уничтожают небронированные цели. В ряде случаев такие боеприпасы оснащались взрывателями-ловушками для детонации с запозданием.

У основной массы противотанковых боеприпасов боевая часть с кумулятивными зарядами. Они предназначены для пробивания танковой брони, БТР и прочей техники.

Противоэлектрический боеприпас CBU-94/B содержит некоторый заряд взрывчатого вещества, разбрасывающий 147 катушек из тонкого волокна, проводящего электрический ток. Катушки из углерода или стекла с алюминиевым покрытием. Предназначены эти снаряды для того, чтобы выводить из строя и повреждать линии электропередач. То есть создается короткое замыкание ЛЭП и подстанций.

Напомним, что кассетные снаряды призваны заменить F-16. Военный эксперт Александр Коваленко объяснил свое мнение относительно вооружений, которые США передадут Украине.

Также сообщалось, что объявляя о поставках Киеву кассетных боеприпасов, президент США Джо Байден случайно раскрыл секреты американской армии: "Достал кота из мешка".