Вибіг із кущів: захисники України ефектно взяли в полон окупанта РФ (відео)

У мережі поширюється ролик, на якому боєць РФ так поспішав здатися в полон бійцям ЗСУ, що нібито забув зброю в окопі. Імовірно, це сталося на південному напрямку.

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На одному з південних напрямків фронту черговий російський військовий здався в полон ЗСУ. Боєць ЗС РФ різко вибіг із кущів і впав на землю, коли українські захисники зажадали зупинитися. На запитання, де його зброя, російський солдат відповів "в окопі".

Відео моменту здачі військового в полон опублікували в Telegram-каналі "Курсант". Офіційних коментарів щодо цього інциденту немає.

"Вибіг із кущів із такою швидкістю, ніби боявся, щоб за здачу в полон свої не пристрелили в спину", — підписали ролик.

Подробиць про те, де розташовані позиції ЗС РФ, які він покинув, російський окупант на відео не розкрив.

Нагадаємо, 10 липня інший боєць ЗС РФ на південному напрямку здався в полон. Поки він ішов по полю в супроводі безпілотного летального апарату ЗСУ, ледь не загинув, наступивши на міну або зачепивши ногою розтяжку. Українські захисники надали полоненому медичну допомогу. Те, що відбувається, з висоти пташиного польоту зафіксував дрон.

Раніше Фокус писав про те, що на початку липня ще один російський окупант здався в полон, побачивши в небі безпілотник ЗСУ. Боєць стверджував, що товариші по службі погрожували розстрілом тих, хто покине позиції. Росіянина, який здався в полон, звати Козлікін Євген Романович. Він народився 1992 року, службу проходив у підрозділі "Шторм Z-4".

Також Фокус писав про те, що в Міноборони України вкотре звернулися до громадян з проханням не поширювати в мережі пересування техніки Сил оборони і не розповідати про бойові дії, щоб не нашкодити контрнаступу ЗСУ. Для цього в міністерстві показали відповідний відеоролик.