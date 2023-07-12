Мобілізація в Україні: чи можуть забрати до ЗСУ військовозобов'язаних вірян

За словами глави УГКЦ Блаженнішого Святослава, релігійні переконання не можуть бути підставою для католика для відмови від служби в армії.

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Українці, які сповідують католицизм, можуть не боятися йти служити в ЗСУ через свої релігійні переконання. Про це заявив Глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав виданню "Главком".

За його словами, церква не забороняє вірянам служити в армії й захищати свою країну. Ба більше, захист Батьківщини — це природне право і обов'язок громадянина. Тому церква не перешкоджає людям, які хочуть іти служити в армію.

Як заявив Блаженніший Святослав, церковні служителі супроводжують вірян у їхньому обов'язку захищати Україну.

"Наші військові капелани йдуть разом із нашими людьми в те саме військо. Ми підтримуємо нашу армію", — наголосив він.

Він також зазначив, що деякі віряни хочуть довести в суді своє право не служити через віру. Це відбувається через точку зору християнського вчення про війну та мир Католицької церкви. Однак вона не є причиною для відмови від служби.

"Тобто не варто, посилаючись на релігійні переконання в даному випадку, уникати армії", — наголосив священнослужитель.

Блаженніший Святослав заявив, що хоч війна і не скасовує 10 божих заповідей, проте в цьому випадку діють правила легітимного самозахисту.

"Тобто якщо йдеться про те, що ми повинні зупинити несправедливого агресора пропорційними засобами, тоді такого типу захист морально правильний", — сказав він.

Також Фокус розібрався, чи можуть в Україні призвати в армію студентів і в яких випадках. За законом, студенти не можуть бути призвані, вони мають відстрочку, яка діє на весь період навчання. Однак тут є важливий нюанс.

Крім того, правозахисник Олександр Павличенко розповів, чи має юридичну силу повістка, надіслана СМС. Він заявив, що в Україні мобілізація відбувається в дуже ліберальному режимі. СМС не мають жодної юридичної сили.