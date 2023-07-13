"Одна з опор режиму Путіна": для чого і як пропагандисти спотворюють реальність, — аналітик

За словами експерта Центру стратегічних комунікацій Сергія Жукова, понад 20 років Кремль намагається спотворити реальність і подає народу брехливу інформацію. Ще 2004 року пропагандисти переводили заяви України на свій маневр.

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Російські пропагандисти створюють альтернативну реальність для населення, щоб підтримувати режим Володимира Путіна. Це триває вже понад 20 років. В ефірі телеканалу Freedom аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергій Жуков розповів, які способи вони використовують.

За його словами, російським журналістам ставлять завдання створити в ефірі ілюзорну реальність. Вони використовують для цього заяви західних політиків іноземною мовою, але роблять альтернативний переклад, який їм вигідний.

"Цитати західних політиків, західних аналітиків вони або перекручують на свою користь, тобто маніпулюють, цитують уривки, а не всі цитати, виривають слова з контексту, або ж, як вони теж дуже часто роблять, — просто вигадують цитати. Так було, наприклад, напередодні саміту НАТО з інтерв'ю Єнса Столтенберга, яке вони просто-напросто взяли і настільки переінакшили сказане ним, перевернули з ніг на голову і щось там самі ще й додумали", — йдеться в повідомленні.

Аналітик пригадав, як ще 2004 року російські пропагандисти почали використовувати неправильні переклади, коли озвучували промови українських політиків. Вони накладали закадровий переклад і спотворювали сенс на той, який буде їм вигідний. Зараз це робиться з висловлюванням західних політиків.

Обман росіян відбувається в багатьох речах, починаючи від політичних виборів, і це продовжує працювати.

"Росіян обманюють уже понад 20 років щонайменше, які Путін перебуває при владі. І брехня — це одна з опор режиму Путіна, на якій усе тримається. Так звана легітимність — це брехня", — продовжив Сергій Жуков.

Нагадаємо, 23 червня повідомлялося, що глава МЗС Дмитро Кулеба відповів російській пропаганді на звинувачення про "брудну бомбу". За його словами, Кремль продовжує брехати своєму народу, щоб дестабілізувати ситуацію, але нічого спільного з правдою в заявах пропагандистів немає.