Коли починати мирні переговори з Росією: дослідження з'ясувало думку українців (інфографіка)

За даними опитування, кожен другий проти того, щоб проводити переговори й після контрнаступу. Хоча кожен десятий підтримує цю ідею.

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Згідно з результатами дослідження громадської думки, що було проведено Центром Разумкова, 86,6% українців вважають, що переговори про припинення бойових зіткнень не повинні починатися, поки не буде результатів контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє ZN.

Попри те, що неформальні обговорення можливих мирних переговорів із РФ тривають вже порівняно давно, офіційна позиція Києва полягає в тому, що діалог із Москвою можливий тільки після виведення військ з української території.

Більш того, 76,8% опитаних проти того, щоб проводити переговори й після контрнаступу;

Майже 10% (9,8%) підтримують переговори після контрнаступу;

На думку 9,6% опитаних, переговори про припинення вогню необхідно проводити після виходу ЗСУ на лінію розмежування, яка була станом на 23 лютого 2022-го;

28,4% висловлюються за те, щоб вести діалог із Москвою тільки після повернення всіх територій станом на 1991 рік;

38,8% українців переконані, що переговори з агресором не потрібні зовсім, що стало найпопулярнішою відповіддю в усіх регіонах України.

Результати опитування про мирні переговори

Переговори з РФ: опитування по регіонах

Найбільше противників переговорів із країною-агресором у західній частині України: 53,3%. На півдні противників 37,1%, на сході — 33,6%, у центральній частині — 32,6%.

Дослідження громадської думки проводилося в період з 23 по 28 червня поточного року. Методом особистого інтерв'ю з респондентами віком від 18 років. Можлива похибка вибірки — не більше 2,3%.

Нагадаємо, що у Байдена прокоментували інформацію про таємні переговори США і РФ щодо України.

Також повідомлялося, що директор ЦРУ Вільям Бернс з'їздив до Києва для обговорення можливості примусити РФ до переговорів на умовах України.