Когда начинать мирные переговоры с Россией: исследование выяснило мнение украинцев (инфографика)

По данным опроса, каждый второй против того, чтобы проводить переговоры и после контрнаступления. Хотя каждый десятый поддерживает эту идею.

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Согласно результатам исследования общественного мнения, проведенного Центром Разумкова, 86,6% украинцев считают, что переговоры о прекращении боестолкновений не должны начинаться пока не будет результатов контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает ZN.

Несмотря на то, что неформальные обсуждения возможных мирных переговоров с РФ ведутся уже сравнительно давно, официальная позиция Киева состоит в том, что диалог с Москвой возможен только после вывода войск с украинской территории.

Более того, 76,8% опрошенных против того, чтобы проводить переговоры и после контрнаступления;

Почти 10% (9,8%) поддерживают переговоры после контрнаступления;

По мнению 9,6% опрошенных, переговоры о прекращении огня необходимо проводить после выхода ВСУ на линию разграничения, которая была по состоянию на 23 февраля 2022-го;

28,4% высказываются за то, чтобы вести диалог с Москвой только после возврата всех территорий по состоянию на 1991 год;

38,8% украинцев убеждены, что переговоры с агрессором не нужны вовсе, что стало самым популярным ответом во всех регионах Украины.

Результаты опроса о мирных переговорах

Переговоры с РФ: опрос по регионам

Больше всего противников переговоров со страной-агрессором в западной части Украины: 53,3%. На юге противников 37,1%, на востоке — 33,6%, в центральной части — 32,6%.

Исследования общественного мнения проводилось в период с 23 по 28 июня текущего года. Методом личного интервью с респондентами в возрасте от 18 лет. Возможная погрешность выборки — не более 2,3%.

Напомним, что у Байдена прокомментировали информацию о тайных переговорах США и РФ по Украине.

Также сообщалось, что директор ЦРУ Уильям Бернс съездил в Киев для обсуждения возможности принудить РФ к переговорам на условиях Украины.