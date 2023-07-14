Собачі меми проти російської пропаганди: українці отримали нагороду від МЗС Литви (фото)

Учасників інтернет-спільноти вшанували Зіркою литовської дипломатії за внесок в інформаційну боротьбу. І хоча це не військовий альянс, як співзвучна НАТО, у NAFO теж є своя 5-та стаття.

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Інтернет-спільноту NAFO "Fellas" (North Atlantic Fella Organisation або "Північноатлантична організація "Fella") було створено задля боротьби з російською пропагандою за допомогою собачих мемів, тепер автори проєкт отримали нагороду від литовського міністерства закордонних справ. Про це повідомляє Sky News.

Учасники інтернет-спільноти отримали за свій внесок у боротьбу з пропагандистами РФ Зірку литовської дипломатії.

Мем про HIMARS

"Приятелі" беруть участь в інформаційній війні з перших днів повномасштабного російського вторгнення і вже зібрали щонайменше мільйон доларів для української армії.

Починалося все з того, що зграя мультиплікаційних собак сіба-іну тролила російських чиновників у Twitter.

Першим постраждав політик Михайло Ульянов, який вирішив посперечатися з аватаркою-собакою в мережі мікроблогів і попутно пояснити повномасштабне вторгнення обстрілами з боку України.

Відповідь Михайла Ульянова

Відповідь Ульянова перетворилася на мем і перекочувала на футболки та інший мерч NAFO — кошти від продажу йдуть на допомогу Україні.

NAFO розвинулося в глобальну спільноту з тисячами учасників, його діяльність відзначили відомі політики, як-от очільник Міноборони Великої Британії Бен Воллес та естонська прем'єрка Кая Каллас.

Представники Литовського МЗС підтвердили, що NAFO отримала від них нагороду за "креативну і новаторську боротьбу проти пропаганди".

Ще один мем від NAFO

Хоча це і не військовий альянс, як співзвучна НАТО, у NAFO теж же є своя 5-та стаття.

Щойно комусь з учасників загрожує небезпека, або виявляється елемент російської пропаганди, інші приходять на допомогу за хештегом #article5.

Нагадаємо, що 8 липня, у день народження головнокомандувача Валерія Залужного, у мережі з'явилися меми з ним.

Також повідомлялося, що безліч мемів публікували і після атаки дронів на Кремль.